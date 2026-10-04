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Menang Tipis saat Uji Coba, Pelatih Madura United Minta Pemainnya Lebih Kreatif 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |02:08 WIB
Menang Tipis saat Uji Coba, Pelatih Madura United Minta Pemainnya Lebih Kreatif 
Menang Tipis saat Uji Coba, Pelatih Madura United Minta Pemainnya Lebih Kreatif  (Dok Ileague)
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JAKARTA - Madura United fokus mengasah lini serangnya saat melakoni laga uji coba melawan Persekabpas Pasuruan, di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat (2/10/2026). Dalam pertandingan itu, Madura United menang 1-0 atas tim tamu. 

1. Fokus Penyerangan

Pelatih Madura United, Jose Gomes mengaku senang dengan jalannya pertandingan. Menurutnya, laga tersebut memberikan pengalaman berharga bagi anak asuhnya, karena Persekabpas Pasuruan menerapkan permainan bertahan.

Situasi itu membuat Hugo Gomes dan kawan-kawan dituntut lebih kreatif dalam mencari celah untuk membongkar pertahanan lawan.

Madura United Gelar 2 Uji Coba Manfaatkan Jeda FIFA Matchday
Madura United Gelar 2 Uji Coba Manfaatkan Jeda FIFA Matchday

"Dari permainan, saya suka karena kami menguasai bola. Mereka sangat bertahan, jadi bola harus terus berjalan. Setelah kami mencetak gol, baru kami bisa membuka peluang lagi," kata kata Jose Gomes, melansir laman iLeague, Sabtu (3/10/2026).

"Itu memang berat, tetapi uji coba seperti ini bagus bagi kami untuk lebih kreatif dalam membongkar pertahanan lawan," ucapnya. 

 

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Topik Artikel :
Jose Gomes Madura United
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