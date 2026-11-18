Mariano Peralta Nikmati Tekanan Jadi Pemain Persib Bandung

BANDUNG – Mariano Peralta mengakui bermain untuk tim sekelas Persib Bandung menghadirkan tekanan tersendiri. Sempat kesulitan beradaptasi, ia perlahan-lahan mulai menikmati cobaan tersebut.

Persib memang sudah berminat dengan Peralta sejak musim lalu. Apalagi, pesepakbola berpaspor Argentina itu terpilih sebagai Most Valuable Player (MVP) Super League 2025-2026.

Mariano Peralta beraksi di laga Persib Bandung vs PSM Makassar (Foto: Instagram/@persib)

Sayangnya, Peralta sempat dirumorkan mendekat ke rival Persib, Persija Jakarta, bahkan telah mencapai kata sepakat. Tapi, drama itu berakhir setelah Pangeran Biru resmi mendapatkan tanda tangannya.

1. Adaptasi Sulit

Sudah lama diburu dan digaji mahal, Persib tentu berharap Peralta bisa memberikan kontribusi maksimal. Tapi, hingga November 2026, pemain berusia 28 tahun itu malah belum mencapai performa yang diharapkan.

Peralta mengakui kehidupan awalnya di Persib memang cukup sulit. Ia pun merasakan tekanan karena membela klub besar. Tapi, semua itu kini sudah menjadi hal yang biasa.

"Saya baik-baik saja, tentu saja, di awal memang sulit, kami sedang mengenal rekan setim, mengenal ide-ide baru juga untuk saya. Tapi setiap orang tahu tekanan untuk bermain di Persib juga itu berbeda dengan tim-tim lain," kata Peralta, dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (18/11/2026).