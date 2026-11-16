Perut Disebut Membuncit, Shayne Pattynama Pamer Badan Kekar di Instagram!

DALAM laga tertutup Timnas Indonesia vs Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar pada Minggu 15 November 2026 malam WIB, tersebar foto perut Shayne Pattynama yang terlihat agak membuncit. Netizen pun ramai menyebut Shayne Pattynama tak cukup bugar untuk turun di laga kompetitif.

“Efek goreng+kopi ini mah,” tulis akun @ex_gt21, mengomentari unggahan akun @infobolaindonesia02.

Perut Shayne Pattynama terlihat membuncit di laga Timnas Indonesia vs Bali United. (Foto: Instagram/@infobolaindonesia02)

“Shayne kebanyakan jajan di Blok M,” sambung akun @indraprat.

“Lha iya itu Shayne perutnya buncit kah?” tanya akun @moeharrams_5.

1. Shayne Pamer Badan Kekar

Shayne Pattynama saat pamer badan kekar. (Foto: Instagram/@spattynama)

Shayne Pattynama langsung memamerkan badan kekar setelah foto di atas tersebar. Ia menunjukkan badan kekarnya di stories-nya Instagram-nya, @s,Pattynama.

“Hari libur yang layak didapatkan,” tulis Shayne Pattynama sembari membagikan fotonya yang tidak menggunakan baju di Bali.

2. Belum Pernah Bermain untuk Persija Jakarta

Terlepas dari itu, Shayne Pattynama belum mendapatkan tempat bersama sang klub, Persija Jakarta. Hingga pekan ke-9 Super League 2026-2027, jangankan mendapat menit bermain, masuk daftar susunan pemain saja tidak.

Saat Persija Jakarta menghadapi PSMS Medan di laga pertama i.League Cup 2026-2027, Shayne Pattynama masuk daftar susunan pemain. Sayangnya dalam laga tersebut, Shayne Pattynama juga tidak dimainkan.