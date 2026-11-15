PSS Sleman Benahi Pertahanan dan Fisik Jelang Jamu Arema FC

YOGYAKARTA – PSS Sleman memanfaatkan jeda kompetisi FIFA Matchday untuk membenahi sejumlah kekurangan setelah mendapatkan hasil kurang maksimal dalam dua pertandingan awal November di Super League 2026-2027. Pelatih Pieter Huistra tetap mengintensifkan program latihan!

Sejumlah aspek menjadi perhatian tim pelatih selama masa jeda kompetisi. Mulai dari peningkatan kondisi fisik pemain, penguatan lini pertahanan, hingga memperbaiki koordinasi antarlini agar permainan Super Elang Jawa lebih solid.

1. Dampak Positif

PSS Sleman vs Bhayangkara FC di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@pssleman)

Huistra berharap program latihan selama jeda FIFA Matchday kali ini bisa memberikan dampak positif seperti periode sebelumnya. Ia mengingatkan PSS pernah mendapatkan hasil memuaskan setelah menjalani latihan intensif pada jeda kompetisi terdahulu.

“Kami berharap bisa mendapatkan dampak positif yang sama seperti jeda FIFA Matchday sebelumnya. Saat itu, kami menjalani periode latihan dengan sangat keras dan hasilnya sangat baik,” kata Huistra, dikutip dari laman resmi Minggu (15/11/2026).

“Setelah jeda tersebut, kami berhasil memenangkan pertandingan melawan PSM Makassar. Jadi, sekarang kami ingin melakukan hal yang sama untuk menghadapi Arema,” sambung eks Direktur Teknik PSSI itu.

Menurut Huistra, jeda kompetisi menjadi kesempatan bagi timnya untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terlihat dalam pertandingan sebelumnya. Ia ingin kondisi fisik pemain meningkat sekaligus membangun organisasi pertahanan dan kerja sama antarlini.

“Kami juga terus bekerja memperkuat lini pertahanan. Para pemain harus semakin solid dan memiliki kepercayaan diri yang lebih baik,” tegas Huistra.

“Kami juga berupaya meningkatkan kerja sama antarlini, baik antara lini pertahanan dengan lini tengah maupun lini tengah dengan lini serang. Itu menjadi salah satu poin penting bagi kami,” ungkap pelatih asal Belanda itu.