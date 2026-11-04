Hasil I.League Cup 2026-2027: PSS Sleman Gulung PSGC Ciamis, Persikad Depok Hajar Persiku Kudus

Simak hasil I.League Cup 2026-2027 yang digelar Rabu 4 November sore WIB termasuk kemenangan PSS Sleman atas PSGC Ciamis (Foto: Instagram/@pssleman)

HASIL I.League Cup 2026-2027 yang digelar Rabu (4/11/2026) sore WIB, sudah diketahui. PSS Sleman menggulung PSGC Ciamis dan Persikad Depok membungkam Persiku Kudus.

PSS berhasil menggulung PSGC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Super Elang Jawa menang telak dengan skor 6-0.

PSS Sleman vs PSGC Ciamis di I.League Cup 2026-2027 (Foto: Instagram/@pssleman)

Gustavo Henrique menjadi bintang dalam laga tersebut usai menyumbangkan empat gol (33', 45+2' (P), 73' (P), 90+2'). Sementara, dua gol lainnya dicatatkan oleh Dimas Drajad (49', 54').

Kemenangan ini membuat PSS memuncaki klasemen sementara Grup F I.League Cup 2026-2027. Pada pertandingan lainnya, Persikad tampil luar biasa di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat.

Persikad mampu menumbangkan Persiku dengan skor 6-2. Satria Dwi Utomo (25') membuka keran gol Persikad yang kemudian dilanjut oleh Jhon Perez (43'), Nico Sitepu (64'), dan hattrick dari Gustavo Evaristo (74', 76', 83' (P)).

Persiku hanya bisa mencetak dua gol via Ivan Veras (30') dan Safna Maula Depi (41'). Hasil manis ini membuat Persikad memimpin klasemen sementara Grup E I.League Cup 2026-2027.