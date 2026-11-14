H-7 Lawan Persib Bandung, Bali United Sudah Geber Persiapan

GIANYAR – Bali United langsung menggeber persiapan jelang pekan ke-10 Super League 2026-2027 menghadapi Persib Bandung. Mereka kembali berlatih di Bali United Training Center, Gianyar, Jumat 13 November 2026 setelah sempat diliburkan.

Laga Persib Bandung vs Bali United itu akan tersaji di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu 22 November 2026 malam WIB. Itu merupakan partai pertama bagi Serdadu Tridatu selepas jeda internasional.

1. Libur Singkat

Saat ini, kedua tim adalah penghuni lima besar klasemen sementara kompetisi kasta teratas di tanah air. Bali United di posisi ketiga dengan 19 poin, sedangkan Persib di peringkat kelima dengan 16 poin.

Dilansir dari laman Bali United, pasukan Johnny Jansen sudah memulai latihan sejak Jumat. Mereka memilih libur singkat untuk fokus kembali ke kompetisi.

"Program latihan tim, Bali United mulai pada hari Jumat 13 November usai mendapatkan waktu libur latihan di jeda FIFA Matchday kali ini," tulis keterangan klub.