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3 Pemain Top Persija Jakarta yang Ikut TC Timnas Indonesia di Bali, Nomor 1 sang Kapten

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |15:32 WIB
3 Pemain Top Persija Jakarta yang Ikut TC Timnas Indonesia di Bali, Nomor 1 sang Kapten
Berikut tiga pemain top Persija Jakarta yang ikut TC Timnas Indonesia di Bali (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)
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BERIKUT tiga pemain top Persija Jakarta yang ikut pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali. Salah satunya adalah sang kapten Rizky Ridho.

Pelatih John Herdman total memanggil enam pemain dari skuad Persija di TC Timnas Indonesia kali ini. Mereka tersebar dari posisi penjaga gawang, bek, gelandang, hingga penyerang.

Lantas, siapa saja tiga pemain top Persija Jakarta yang ikut TC Timnas Indonesia di Bali? Simak ulasannya berikut ini.

3  Pemain Top Persija Jakarta yang Ikut TC Timnas Indonesia di Bali

1. Rizky Ridho

Rizky Ridho (Instagram/@persija)

Pemain satu ini sudah jadi langganan Timnas Indonesia sejak era Shin Tae-yong. Tidak heran bila Ridho kembali mendapatkan panggilan untuk pemusatan latihan di Bali.

Musim ini, pemain berusia 24 tahun tersebut turun dalam delapan laga dengan satu gol dari total 10 pertandingan yang dilakoni Persija. Wajar Herdman mengandalkan Ridho dalam setiap kesempatan.

2. Nadeo Argawinata

Kiper Persija Jakarta Nadeo Argawinata (Instagram/@nadeowinataa)

Herdman mengambil keputusan dengan tidak memanggil dua kiper yang merumput di Eropa, Maarten Paes dan Emil Audero. Ia lalu menyertakan nama Nadeo dan Reza Arya Pratama.

Kiper asal Kediri ini tampil cukup solid dengan terus diturunkan dalam sembilan laga Super League 2026-2027. Nadeo pun hanya kemasukan delapan gol dan empat kali cleansheet.

 

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