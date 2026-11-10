Manfaatkan Jeda Kompetisi, PSIM Yogyakarta Uji Coba Lawan Tim Lokal

JAKARTA - PSIM Yogyakarta memanfaatkan jeda FIFA Matchday November dengan menggelar laga uji coba melawan klub lokal. Hal ini sebagai persiapan untuk laga selanjutnya yakni bertandang ke markas Persik Kediri pada 21 November 2026.

1. Jeda Kompetisi

Manajemen PSIM mengistirahatkan pada pemain selama 3 hari usai pertandingan terakhir melawan Dewa United pada 6 November 2026.

“Setelah menjalani laga ketat kontra Dewa United, seluruh pemain diberikan waktu istirahat selama tiga hari untuk pemulihan, terhitung sejak selesai laga kemarin (6/11),” katanya, melansir laman iLeague, Selasa (10/11/2026).

Masa rehat tersebut berakhir pada awal pekan ini demi mengejar target kesiapan kebugaran. “Skuat akan kembali berkumpul dan memulai porsi latihan pada Selasa (10/11) guna mempersiapkan diri menghadapi jadwal yang sangat padat di sisa putaran pertama musim ini,” ucapnya.

Iksan menambahkan keterangan terkait agenda I.League Cup 2026-20727 yang harus dijalani akhir bulan ini. “Selain itu, kami juga perlu mempersiapkan dengan matang untuk I League Cup di akhir bulan ini,” tuturnya.

PSIM vs Borneo (Instagram/@psimjogja_official)

Staf pelatih langsung menyusun program khusus untuk menatap rentetan pertandingan dua kompetisi tersebut. Durasi persiapan jelang lawatan ke Kediri akan dimanfaatkan secara maksimal demi mematangkan organisasi permainan.

“Kami memiliki masa persiapan sekitar 10 hari untuk laga terdekat melawan Persik Kediri, yang akan dimaksimalkan secara penuh oleh tim pelatih di bawah arahan Coach Risto Vidakovic untuk mematangkan proses transisi permainan tim,” papar Iksan.