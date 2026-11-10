Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Perbandingan Caps Shayne Pattynama di Buriram United dengan Persija Jakarta, bak Bumi dan Langit?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |09:37 WIB
Perbandingan Caps Shayne Pattynama di Buriram United dengan Persija Jakarta, bak Bumi dan Langit?
Simak jumlah perbandingan caps Shayne Pattynama di Buriram United dengan Persija Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

PERBANDINGAN caps Shayne Pattynama di Buriram United dengan Persija Jakarta menarik untuk diulas. Apakah jumlahnya bak bumi dan langit?

Shayne Pattynama terus jadi sorotan. Terbaru, ia terlihat duduk manis di tribun khusus Stadion JIS (Jakarta International Stadium) kala rekan-rekan setimnya berjuang menghadapi Persebaya Surabaya.

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)

Menariknya, hingga kini Pattynama tak kunjung diturunkan pelatih Shin Tae-yong di semua laga Persija. Padahal, kondisinya tengah fit dan tidak mengalami cedera atau bahkan terkena larangan bermain.

1. Jumlah Penampilan Shayne Pattynama di Persija Jakarta

Lantas, berapa jumlah penampilannya bersama Persija sejauh ini? Sejak bergabung pada bursa transfer tengah musim lalu, Pattynama ternyata sudah turun dalam 10 laga di Super League 2025-2026.

Tapi, dari 10 pertandingan tersebut, Pattynama hanya mengoleksi 183 menit bermain. Artinya, rataan menit bermainnya hanya 18,3 menit, jumlah yang sangat kecil.

Bila dibedah lebih dalam, Pattynama hanya sekali menjadi starter saat melawan Persijap Jepara. Itu pun, ia tampil selama 79 menit. Sisanya, ia lebih banyak masuk dari bangku cadangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/49/3253102/mauro_jeronimo_tak_lagi_latih_borneo_fc_borneofcid-W36d_large.jpg
Borneo FC Resmi Pecat Mauro Jeronimo, Sergio Farias Jadi Penggantinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/49/3253012/taisei_marukawa_layak_dinaturalisasi_untuk_memperkuat_timnas_indonesia_dewaunitedfc-c05g_large.jpg
Taisei Marukawa Lebih Cocok Gabung Persib Bandung ketimbang Ciro Alves!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/49/3253099/teppei_yachida-Jtog_large.jpg
Bali United Cetak 26 Gol, tetapi Top Skornya Bukan Striker! Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/49/3253055/pelatih_bali_united_johnny_jansen-L7f6_large.jpg
Bali United Jadi Tim Paling Produktif di Super League 2026-2027, Johnny Jansen Ungkap Rahasianya
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/11/09/11/1769857/hasil-lengkap-liga-inggris-liverpool-perkasa-man-united-kembali-gagal-menang-ooo.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Liverpool Perkasa, Man United Kembali Gagal Menang
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/11/03/striker_persib_bandung_balsa_sekulic.jpg
Persib Dihantam Jadwal Gila, Kondisi 3 Pemain Bikin Khawatir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement