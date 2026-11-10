Perbandingan Caps Shayne Pattynama di Buriram United dengan Persija Jakarta, bak Bumi dan Langit?

Simak jumlah perbandingan caps Shayne Pattynama di Buriram United dengan Persija Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

PERBANDINGAN caps Shayne Pattynama di Buriram United dengan Persija Jakarta menarik untuk diulas. Apakah jumlahnya bak bumi dan langit?

Shayne Pattynama terus jadi sorotan. Terbaru, ia terlihat duduk manis di tribun khusus Stadion JIS (Jakarta International Stadium) kala rekan-rekan setimnya berjuang menghadapi Persebaya Surabaya.

Menariknya, hingga kini Pattynama tak kunjung diturunkan pelatih Shin Tae-yong di semua laga Persija. Padahal, kondisinya tengah fit dan tidak mengalami cedera atau bahkan terkena larangan bermain.

1. Jumlah Penampilan Shayne Pattynama di Persija Jakarta

Lantas, berapa jumlah penampilannya bersama Persija sejauh ini? Sejak bergabung pada bursa transfer tengah musim lalu, Pattynama ternyata sudah turun dalam 10 laga di Super League 2025-2026.

Tapi, dari 10 pertandingan tersebut, Pattynama hanya mengoleksi 183 menit bermain. Artinya, rataan menit bermainnya hanya 18,3 menit, jumlah yang sangat kecil.

Bila dibedah lebih dalam, Pattynama hanya sekali menjadi starter saat melawan Persijap Jepara. Itu pun, ia tampil selama 79 menit. Sisanya, ia lebih banyak masuk dari bangku cadangan.