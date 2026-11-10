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Resmi, Borneo FC Tunjuk Eks Persija Jakarta Sergio Farias sebagai Pelatih Baru!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |13:37 WIB
Resmi, Borneo FC Tunjuk Eks Persija Jakarta Sergio Farias sebagai Pelatih Baru!
Borneo FC resmi menunjuk Sergio Farias (Foto: Persija Jakarta)
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BORNEO FC resmi menunjuk Sergio Farias sebagai pelatih anyar usai memecat Mauro Jeronimo. Sang pelatih diharapkan bisa mendongrak prestasi Pesut Etam karena punya rekam jejak mentereng.

"Welcome to Samarinda, Coach Sergio Farias!" tulis Borneo FC di akun Instagram @borneofc.id, Selasa (10/11/2026).

Sergio Farias Media Persija

"Era baru, semangat baru, dan ambisi untuk membawa Pesut Etam melangkah lebih jauh. Kini saatnya menyatukan visi, membangun kekuatan, dan berjuang bersama demi Samarinda," sambung keterangan resmi klub.

1. Papan Atas

Kehadiran pelatih asal Brasil itu diharapkan mampu memperbaiki performa Borneo FC yang belum maksimal pada awal musim ini. Hingga pekan kedelapan, mereka masih duduk di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan total 10 poin.

Kini, Farias mendapat tugas untuk mengangkat posisi Borneo FC sekaligus mengembalikan persaingan tim di papan atas. Tantangan tersebut cukup besar mengingat Pesut Etam berstatus runner-up Super League pada musim sebelumnya.

Nama Sergio Farias sebenarnya bukan sosok asing bagi pencinta sepakbola Indonesia. Pelatih berusia 59 tahun itu pernah menangani Persija Jakarta pada 2020, meski masa kerjanya bersama Macan Kemayoran berlangsung singkat.

 

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