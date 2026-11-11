Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Lawan Persik Kediri, PSIM Yogyakarta Uji Coba Lawan Klub Lokal

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |08:57 WIB
Jelang Lawan Persik Kediri, PSIM Yogyakarta Uji Coba Lawan Klub Lokal
PSIM Yogyakarta uji coba jelang lawan Persik Kediri. (Foto: I.League)
A
A
A

PSIM Yogyakarta mulai mempersiapkan diri menghadapi lanjutan kompetisi Super League 2026-2027. Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta- dijadwalkan bertandang ke markas Persik Kediri pada Sabtu 21 November 2026.

Persiapan tersebut dilakukan setelah PSIM Yogyakarta melewati pertandingan pekan kesembilan melawan Dewa United Banten FC (1-2) pada Jumat 6 November 2026. Hasil dan performa dalam laga itu menjadi bahan evaluasi tim sebelum kembali menjalani pertandingan kompetisi.

PSIM Yogyakarta kalah 1-2 dari Dewa United.
PSIM Yogyakarta kalah 1-2 dari Dewa United.

1. Skuad PSIM Yogyakarta Diberi Libur 3 Hari

Manajemen PSIM Yogyakarta terlebih dahulu memberikan waktu istirahat kepada seluruh pemain untuk memulihkan kondisi fisik. Kebijakan itu diambil setelah para penggawa menjalani pertandingan yang cukup ketat kontra Dewa United.

Manajer Tim PSIM Yogyakarta, Iksan Mahar, menjelaskan para pemain mendapatkan jatah libur selama tiga hari setelah pertandingan tersebut. Waktu jeda diberikan agar para pemain kembali dalam latihan dalam kondisi bugar.

“Setelah menjalani laga ketat kontra Dewa United, seluruh pemain diberikan waktu istirahat selama tiga hari untuk pemulihan, terhitung sejak selesai laga kemarin,” jelasnya.

Skuad Laskar Mataram kemudian dijadwalkan kembali berkumpul pada Selasa 10 November 2026. Agenda latihan tersebut menjadi awal persiapan menghadapi jadwal padat pada sisa putaran pertama musim ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/49/3253162/dimitar_mitkov_top_skor_sementara_super_league_2026_2027_ileague-zr5B_large.jpg
Daftar Top Skor Sementara Super League 2026-2027: Kejutan dari Nama Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/49/3253263/psim-fsom_large.jpg
Manfaatkan Jeda Kompetisi, PSIM Yogyakarta Uji Coba Lawan Tim Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/49/3253199/sergio_farias-Ggrz_large.jpeg
Resmi, Borneo FC Tunjuk Eks Persija Jakarta Sergio Farias sebagai Pelatih Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/49/3253132/simak_jumlah_perbandingan_caps_shayne_pattynama_di_buriram_united_dengan_persija_jakarta-uRvL_large.jpeg
Perbandingan Caps Shayne Pattynama di Buriram United dengan Persija Jakarta, bak Bumi dan Langit?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/11/10/51/1770639/pbpi-ingin-timnas-padel-indonesia-rutin-tampil-di-piala-dunia-fsm.webp
PBPI Ingin Timnas Padel Indonesia Rutin Tampil di Piala Dunia
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/06/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman.jpg
John Herdman Panggil 6 Pemain Persija ke Timnas Indonesia, Arlyansyah Abdulmanan Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement