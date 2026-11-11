Jelang Lawan Persik Kediri, PSIM Yogyakarta Uji Coba Lawan Klub Lokal

PSIM Yogyakarta mulai mempersiapkan diri menghadapi lanjutan kompetisi Super League 2026-2027. Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta- dijadwalkan bertandang ke markas Persik Kediri pada Sabtu 21 November 2026.

Persiapan tersebut dilakukan setelah PSIM Yogyakarta melewati pertandingan pekan kesembilan melawan Dewa United Banten FC (1-2) pada Jumat 6 November 2026. Hasil dan performa dalam laga itu menjadi bahan evaluasi tim sebelum kembali menjalani pertandingan kompetisi.

PSIM Yogyakarta kalah 1-2 dari Dewa United.

1. Skuad PSIM Yogyakarta Diberi Libur 3 Hari

Manajemen PSIM Yogyakarta terlebih dahulu memberikan waktu istirahat kepada seluruh pemain untuk memulihkan kondisi fisik. Kebijakan itu diambil setelah para penggawa menjalani pertandingan yang cukup ketat kontra Dewa United.

Manajer Tim PSIM Yogyakarta, Iksan Mahar, menjelaskan para pemain mendapatkan jatah libur selama tiga hari setelah pertandingan tersebut. Waktu jeda diberikan agar para pemain kembali dalam latihan dalam kondisi bugar.

“Setelah menjalani laga ketat kontra Dewa United, seluruh pemain diberikan waktu istirahat selama tiga hari untuk pemulihan, terhitung sejak selesai laga kemarin,” jelasnya.

Skuad Laskar Mataram kemudian dijadwalkan kembali berkumpul pada Selasa 10 November 2026. Agenda latihan tersebut menjadi awal persiapan menghadapi jadwal padat pada sisa putaran pertama musim ini.