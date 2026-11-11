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Johnny Jansen Bongkar Rahasia Ketajaman Bali United di Super League 2026-2027!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |00:05 WIB
Johnny Jansen Bongkar Rahasia Ketajaman Bali United di Super League 2026-2027!
Johnny Jansen bikin Bali United tampil trengginas di Super League 2026-2027. (Foto: ILeague)
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BALI United menunjukkan produktivitas impresif hingga pekan kesembilan Super League 2026-2027. Skuad berjuluk Serdadu Tridatu tersebut sudah mengoleksi 26 gol, sebuah peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan total 50 gol yang mereka cetak sepanjang 34 pertandingan musim lalu.

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menilai peningkatan tersebut tidak terlepas dari kontribusi banyak pemain di lini serang. Menurutnya, kekuatan tim musim ini terletak pada semakin banyaknya pemain yang mampu mencetak gol.

Teranyar, Bali United berhasil mengalahkan Persik Kediri dengan skor 3-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Minggu 8 November 2026 sore WIB. Tiga gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Irfan Jaya, Teppei Yachida, dan Queven Inacio.

1. Skuad Bali United Lebih Berkualitas

Irfan Jaya mesin gol Bali United di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/@irfanjayaij41)
Irfan Jaya mesin gol Bali United di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/@irfanjayaij41)

Johnny Jansen menilai kualitas skuad musim ini memberikan lebih banyak pilihan dalam membangun serangan. Ia juga menyoroti perkembangan Irfan Jaya yang mulai menunjukkan kontribusi lebih besar, termasuk dalam urusan mencetak gol dan menjaga kebugaran sepanjang pertandingan.

“Menurut saya, tim-tim lawan cukup tangguh, mereka juga sadar bahwa tim ini adalah tim yang bagus. Memiliki gaya permainan yang baik, pemain-pemain berkualitas, dan rencana permainan yang jelas," ujar Jansen dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Rabu (11/11/2026).

"Namun saat ini, kita mampu menciptakan peluang, memainkan sepak bola yang apik, dan mencetak gol terutama karena kita memiliki lebih banyak pemain yang bisa mencetak gol," sambungnya.

 

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