Usai Dipanggil Timnas Indonesia, Alta Ballah Berambisi Bawa Dewa United Juara Super League 2026-2027!

ALTA Ballah punya ambisi besar di Super League 2026-2027. Ia ingin membawa Dewa United menjadi juara di musim ini.

Saat ini, Dewa United memang bisa bersaing di papan atas klasemen, yakni posisi kedua dengan 20 poin. Mereka meraih enam kemenangan, dua imbang, dan sekali kalah.

1. Hasil Terbaik

Alta Ballah mengikuti TC Timnas Indonesia di Bali (Foto: I.League)

Alta saat ini sedang ambil bagian dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali United Training Center, Gianyar. Skuad Garuda menggelar TC tersebut dari 9 hingga 17 November 2026.

Pemain berdarah Liberia itu merupakan nama baru di Timnas Indonesia. Ia dipanggil pelatih John Herdman karena tampil impresif sejauh ini bersama Dewa United di Super League 2026-2027.

Hal ini membuat Alta semakin termotivasi tampil menggila bersama Banten Warriors. Ia yakin, pengalaman berlatih bersama Timnas Indonesia bisa membantu meraih hasil terbaik.

"Tentu setelah ini saya pasti akan semakin termotivasi untuk membantu tim meraih hasil baik pertandingan berikutnya," kata Alta dilansir dari laman I.League, Sabtu (14/11/2026).