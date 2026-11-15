Pos Dokter Tim Persib Bandung Masih Kosong, Igor Tolic Ungkap Alasan di Balik Pencarian Pengganti

BANDUNG – Manajemen Persib Bandung tengah bergerak aktif mencari sosok pengganti dokter tim usai berpisah dengan dr. Wira Prasetya Chandra. Langkah cepat ini diambil sebagai wujud komitmen klub dalam mematuhi seluruh regulasi kompetisi, khususnya terkait pemenuhan standar tenaga medis skuad.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menegaskan timnya memahami dan menghormati ketentuan tersebut. Namun, Skuad Maung Bandung –julukan Persib– membutuhkan waktu untuk menentukan sosok yang tepat guna bergabung dan menjadi bagian dari tim.

1. Kepatuhan Terhadap Regulasi Liga

Sesuai Pasal 18 Regulasi Super League 2026-2027 tentang Kriteria Personel dan Administratif, setiap klub peserta diwajibkan menunjuk setidaknya satu dokter yang bertanggung jawab terhadap layanan medis selama pertandingan dan latihan, termasuk aspek pencegahan doping.

"Ya, itulah aturan dari liga. Kami mengikuti aturan tersebut. Untuk AFC, Anda tidak harus memiliki dokter di bangku cadangan, Anda hanya harus memiliki fisioterapis, tetapi di liga kita berbeda," kata Igor Tolic dilansir dari laman Persib, Minggu (15/11/2026).

Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

"Jadi kami menaati aturan. Kami hanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencari dokter," tambahnya.

2. Jaminan Penanganan Medis

Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan bahwa perekrutan dokter pengganti memang membutuhkan proses yang matang. Pasalnya, selain pertimbangan kompetensi profesional, calon dokter tim juga perlu memahami kebutuhan serta dapat beradaptasi dengan lingkungan dan aktivitas skuad.