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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kenapa Manchester United Dijuluki Setan Merah?

Niken Wulandari , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |02:36 WIB
Kenapa Manchester United Dijuluki Setan Merah?
Kenapa Manchester United dijuluki Setan Merah? (Foto: Instagram/@manutd)
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KENAPA Manchester United dijuluki Setan Merah? Pertanyaan itu mungkin pernah terlintas bagi siapa pun yang mengikuti sepakbola.

Wajar saja, Red Devils termasuk julukan paling terkenal di dunia olahraga dan sudah identik dengan klub kebanggaan publik Old Trafford itu. Namun, di balik nama yang terdengar garang ini, tersimpan kisah yang tidak banyak diketahui. Lantas, dari mana asal julukan tersebut dan mengapa dipilih?

1. Alasan Manchester United Dijuluki Setan Merah

Manchester United. (Foto: Instagram/manutd)

Dilansir NBC Sports, sebelum dijuluki Setan Merah, Man United lebih dulu dikenal sebagai The Busby Babes. Julukan itu merujuk pada Sir Matt Busby, pelatih legendaris yang membangun salah satu tim terbaik dalam sejarah sepakbola berbekal banyak pemain muda berbakat dengan permainan memukau.

Julukan tersebut berubah setelah Tragedi Munich pada 1958. Saat itu, pesawat yang membawa pemain dan staf United pulang dari laga Liga Champions di Beograd jatuh di tengah salju lebat setelah singgah untuk mengisi bahan bakar di Munich, Jerman.

Sebanyak 23 orang tewas dalam kecelakaan tersebut, delapan di antaranya merupakan pemain. Sejak peristiwa itu, Busby Babes menjadi pengingat pahit bagi klub dan dunia sepakbola.

Busby pun membangun kembali klub dan mencari julukan baru. Saat itu, skuadnya diisi pemain yang lebih berpengalaman, dan ia ingin timnya tampil lebih menakutkan di mata lawan.

 

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