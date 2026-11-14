Mauricio Pochettino Akui Sulit Tolak Tawaran Jadi Pelatih Manchester United, Sedih Tinggalkan Timnas AS!

MAURICIO Pochettino akhirnya resmi diumumkan sebagai pelatih Manchester United. Ia mengaku sulit menolak tawaran tersebut hingga rela melepaskan jabatan di Timnas Amerika Serikat (AS).

Man United resmi menunjuk Pochettino sebagai pelatih anyar menggantikan Michael Carrick. Pria asal Argentina itu akan datang setelah menyelesaikan tugasnya di FIFA Matchday November 2026.

Sebab, Pochettino masih memiliki tanggung jawab bersama Timnas AS. Setelah melakoni dua laga tersebut, ia bakal langsung terbang ke Inggris guna mengasuh Bruno Fernandes dan kawan-kawan.

1. Emosional

Pochettino cukup emosional ketika berbicara soal tawaran dari Man United. Ia mengaku sedih harus meninggalkan kursi pelatih Timnas AS yang sudah diduduki sejak September 2024.

“Sulit untuk bicara sekarang. Saya adalah orang yang sangat emosional. Ini adalah keputusan yang sangat menyedihkan buat saya. Tapi, kami adalah orang yang profesional dan kami hanya mencoba mewujudkan mimpi,” kata Pochettino, dikutip dari laman resmi Man United, Sabtu (14/11/2026).

“Mereka (Federasi Sepakbola AS) tahu tidak banyak kesempatan semacam ini, klub sebesar Manchester United, datang dalam karier Anda. Ketika akhirnya tiba, sulit untuk menolaknya,” imbuh pria berusia 54 tahun tersebut.