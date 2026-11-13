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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Era Baru Manchester United Bersama Mauricio Pochettino, Dua Bintang Timnas AS Masuk Radar Setan Merah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |16:13 WIB
Era Baru Manchester United Bersama Mauricio Pochettino, Dua Bintang Timnas AS Masuk Radar Setan Merah
Maurico Pochettino diisukan bakal melatih Manchester United. (Foto: Instagram/usmnt)
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MANCHESTER United secara resmi telah mengakhiri kerja sama dengan Michael Carrick pada Kamis 12 November 2026 kemarin. Keputusan tegas ini diambil oleh pihak manajemen menyusul rentetan hasil mengecewakan yang diraih tim di awal musim kompetisi Liga Inggris 2026-2027.

Sebagai langkah cepat, Setan Merah dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Mauricio Pochettino untuk mengambil alih kursi manajer di Old Trafford. Untuk mewujudkan hal ini, Man United harus membayar kompensasi sekira 7,5 juta poundsterling kepada Federasi Sepak Bola Amerika Serikat.

Publik kini hanya tinggal menanti kepastian langkah klub raksasa Inggris tersebut. Hingga hari ini, Jumat (13/11/2026) siang WIB, pihak Manchester United masih mematangkan segala persiapan sebelum merilis pengumuman resmi terkait penunjukan Pochettino.

1. Peluang Reuni Balogun

Sambil menunggu sang pelatih resmi bertugas, menurut laporan dari The Thao 247, Man United rupanya sudah mulai menyusun rencana pergerakan di bursa transfer bulan Januari 2027. Nama striker AS Monaco, Folarin Balogun, dilaporkan telah disodorkan langsung oleh agennya kepada manajemen Setan Merah.

Pemain berusia 25 tahun itu bukanlah sosok asing bagi Pochettino maupun panggung sepak bola Inggris. Berstatus sebagai lulusan akademi Arsenal, Balogun belum lama ini tampil impresif dengan torehan tiga gol untuk timnas Amerika Serikat di ajang Piala Dunia 2026.

Michael Carrick (Dok Manchester United)
Michael Carrick (Dok Manchester United)

Ketertarikan Balogun untuk merapat ke Old Trafford sangat didorong oleh prospek reuni bersama Pochettino. Sang penyerang merasa begitu antusias dengan kesempatan untuk kembali merumput di Inggris dan bekerja di bawah arahan mantan pelatihnya tersebut.

Kondisi Balogun di klubnya saat ini memang sedang tidak ideal setelah rencana kepindahannya ke Everton pada musim panas lalu urung terjadi. Ia baru mencatatkan 152 menit bermain di Ligue 1 musim ini, membuat Monaco bersedia melepasnya secara permanen atau meminjamkannya jika persyaratannya cocok.

 

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