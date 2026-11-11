Manchester United Capai Kesepakatan Awal dengan Mauricio Pochettino, Carrick Segera Dipecat?

JAKARTA - Manchester United telah mencapai kesepakatan awal dengan Mauricio Pochettino untuk menggantikan posisi Michael Carrick sebagai pelatih.

1. Capai Kesepakatan Awal

Hal ini sebagaimana menurut laporan Sky Sports. Menurut laporan itu, masih ada detail yang perlu dirampungkan dengan pihak Mauricio Pochettino. Sementara pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (USSF) akan dipercepat terkait kapan pelatih asal Argentina itu bisa dilepas dari kontraknya.

Pochettino memiliki klausul lepas 7 juta poundsterling bersama Timnas AS. Nilai tersebut diperkirakan tidak menjadi masalah bagi klub berjuluk The Red Devils tersebut.

Pelatih asal Argentina itu Pochettino dijadwalkan akan tetap memimpin Timnas AS dalam pertandingan melawan Haiti pada Sabtu (14/11/2026) dan Rabu (18/11/2026).

Mauricio Pochettino (Instagram/@pochettino)

Jika seluruh kesepakatan telah dipenuhi, Pochettino dikabarkan siap untuk mengambil alih posisi tersebut jika United pada akhirnya memutuskan memecat Michael Carrick.

Sementara itu, Michael Carrick memimpin sesi latihan di Carrington pada Rabu (11/11/2026) bersama para pemain yang tidak memperkuat Timnas pada FIFA matchday.

Di sisi lain, para pengambil keputusan di United dijadwalkan akan menentukan masa depan Michael Carrick dalam sebuah pertemuan di Monako.