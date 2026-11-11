Manchester United Selangkah Lagi Tunjuk Mauricio Pochettino Gantikan Michael Carrick

JAKARTA - Manchester United hampir mencapai kesepakatan dengan Mauricio Pochettino untuk menjadi pelatih menggantikan Michael Carrick. Klub berjuluk The Red Devils itu siap menebus kontrak Mauricio Pochettino yang kini melatih Timnas Amerika Serikat (AS).

1. Manchester United Selangkah Lagi Tunjuk Pochettino

Menurut laporan Sky Sports News, Manchester United harus membayar sekitar 7 juta poundsterling untuk menebus Pochettino, yang baru memperpanjang kontrak bersama Timnas AS. Angka tersebut diperkirakan tidak menjadi masalah bagi pihak klub.

Pochettino dikabarkan siap mengambil alih posisi tersebut jika Manchester United akhirnya memutuskan untuk memecat Michael Carrick.

Untuk saat ini, Pochettino tetap dijadwalkan untuk memimpin Timnas AS menghadapi Haiti pada Sabtu (14/11/2026).

Michael Carrick (Dok Manchester United)

Sementara itu, Michael Carrick tiba di pusat pelatihan Carrington milik United pada Rabu pagi waktu setempat, tak lama sebelum muncul kabar negosiasi dengan Pochettino telah mencapai tahap lanjut.

Sementara itu, para pimpinan The Red Devils dijadwalkan menggelar pertemuan di Monaco untuk memutuskan masa depan Michael Carrick.

CEO Manchester United Omar Berrada dan Direktur Sepak Bola Manchester United Jason Wilcox telah dijadwalkan untuk bertemu dengan salah satu pemilik, Sir Jim Ratcliffe, guna meninjau performa klub di awal musim ini.

Mengingat United kini terperosok ke zona degradasi setelah mencatatkan awal musim terburuk dalam 40 tahun terakhir, masa depan Carrick semakin diragukan dan diperkirakan akan diputuskan dalam pertemuan tersebut.

Berrada dan Wilcox harus memberikan rekomendasi kepada Ratcliffe, yang memegang kendali atas operasional sepak bola di Old Trafford.