Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Selangkah Lagi Tunjuk Mauricio Pochettino Gantikan Michael Carrick

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |17:18 WIB
Manchester United Selangkah Lagi Tunjuk Mauricio Pochettino Gantikan Michael Carrick
Manchester United Selangkah Lagi Tunjuk Mauricio Pochettino Gantikan Michael Carrick (Instagram/@pochettino)
A
A
A

JAKARTA - Manchester United hampir mencapai kesepakatan dengan Mauricio Pochettino untuk menjadi pelatih menggantikan Michael Carrick. Klub berjuluk The Red Devils itu siap menebus kontrak Mauricio Pochettino yang kini melatih Timnas Amerika Serikat (AS).

1. Manchester United Selangkah Lagi Tunjuk Pochettino 

Menurut laporan Sky Sports News, Manchester United harus membayar sekitar 7 juta poundsterling untuk menebus Pochettino, yang baru memperpanjang kontrak bersama Timnas AS. Angka tersebut diperkirakan tidak menjadi masalah bagi pihak klub.

Pochettino dikabarkan siap mengambil alih posisi tersebut jika Manchester United akhirnya memutuskan untuk memecat Michael Carrick. 

Untuk saat ini, Pochettino tetap dijadwalkan untuk memimpin Timnas AS menghadapi Haiti pada Sabtu (14/11/2026). 

Michael Carrick (Dok Manchester United)
Michael Carrick (Dok Manchester United)

Sementara itu, Michael Carrick tiba di pusat pelatihan Carrington milik United pada Rabu pagi waktu setempat, tak lama sebelum muncul kabar negosiasi dengan Pochettino telah mencapai tahap lanjut.

Sementara itu, para pimpinan The Red Devils dijadwalkan menggelar pertemuan di Monaco untuk memutuskan masa depan Michael Carrick. 

CEO Manchester United Omar Berrada dan Direktur Sepak Bola Manchester United Jason Wilcox telah dijadwalkan untuk bertemu dengan salah satu pemilik, Sir Jim Ratcliffe, guna meninjau performa klub di awal musim ini.

Mengingat United kini terperosok ke zona degradasi setelah mencatatkan awal musim terburuk dalam 40 tahun terakhir, masa depan Carrick semakin diragukan dan diperkirakan akan diputuskan dalam pertemuan tersebut.

Berrada dan Wilcox harus memberikan rekomendasi kepada Ratcliffe, yang memegang kendali atas operasional sepak bola di Old Trafford.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/45/3253166/gary_neville_menyebut_empat_pemain_ini_bakal_bikin_manchester_united_terdegradasi_ke_divisi_championship-afEz_large.jpg
Gary Neville Sebut 4 Pemain Ini Bakal Bikin Manchester United Terdegradasi ke Championship!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/45/3253120/mauricio_pochettino_segera_latih_manchester_united_pochettino-ni1x_large.jpg
Mengejutkan! Mauricio Pochettino Siap Latih Manchester United Gantikan Michael Carrick
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/45/3253115/michael_carrick_dongkrak_performa_manchester_united_di_liga_inggris_2025_2026-MREi_large.jpg
Michael Carrick Resmi Dipecat Manchester United Hari Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/45/3252913/manchester_united_gagal_kalahkan_aston_villa_di_liga_inggris_2026_2027-ORFM_large.jpg
Manchester United Masuk Zona Degradasi, Liverpool Tembus 4 Besar Liga Inggris 2026-2027!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/11/10/51/1770301/indonesia-buka-wacana-boikot-sea-games-2027-di-malaysia-yyh.webp
Indonesia Buka Wacana Boikot SEA Games 2027 di Malaysia
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/11/02/psim_yogyakarta.jpg
PSIM Yogyakarta Siapkan Jurus Khusus Jelang Lawan Persik Kediri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement