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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Michael Carrick Resmi Dipecat Manchester United Hari Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |07:58 WIB
Michael Carrick Resmi Dipecat Manchester United Hari Ini?
Michael Carrick segera dipecat Manchester United. (Foto: Laman resmi Manchester United)
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MEDIA asal Inggris, The Athletic, mengabarkan manajemen Manchester United akan memecat Michael Carrick dari kursi pelatih. Sebelum memecat Michael Carrick, manajemen Setan Merah juga sudah mulai gencar mencari pelatih pengganti.

"Manchester United menegaskan belum ada keputusan yang diambil. Namun, sejumlah sumber yang berbicara kepada The Athletic dengan syarat identitasnya dirahasiakan demi menjaga hubungan profesional, mengindikasikan Manchester United telah melakukan pekerjaan untuk mengidentifikasi calon pengganti,” tulis The Athletic, Okezone mengutip dari TNT Sport, Selasa (10/11/2026).

Nasib Michael Carrick di ujung tanduk. (Foto: Laman resmi Manchester United)
Nasib Michael Carrick di ujung tanduk. (Foto: Laman resmi Manchester United)

1. Manchester United Pakai Pelatih Baru Sebelum Lawan Liverpool

Setelah membawa Manchester United finis ketiga di Liga Inggris 2025-2026, Michael Carrick gagal mendongkrak performa sang klub musim ini. Hingga pekan ke-10 Liga Inggris 2026-2027, Manchester United berada di zona degradasi (posisi 18) dengan delapan angka.

Sementara di Liga Champions 2026-2027, Manchester United tertahan di posisi 17 dengan enam angka. Jika sanggup mempertahankan posisi ini hingga matchday kedelapan, Manchester Merah akan lolos ke playoff 16 besar Liga Champions 2026-2027.

Selanjutnya, Manchester United akan tandang ke markas Liverpool di lanjutan pekan ke-11 Liga Inggris 2026-2027 pada Minggu, 22 November 2026 pukul 23.30 WIB. Menurut laporan The Athletic, Manchester United sudah memiliki pelatih baru sebelum melawan Liverpool.

“Ada perkiraan pergantian pelatih akan dilakukan sebelum Manchester United bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool dalam 13 hari ke depan,” tegas laporan The Athletic.

 

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