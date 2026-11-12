Gary Neville Peringatkan Mauricio Pochettino Sebelum Terima Tawaran Latih Manchester United

LEGENDA Manchester United, Gary Neville, memperingatkan Mauricio Pochettino sebelum menerima tawaran sebagai suksesor Michael Carrick. Pria asal Argentina itu harus meminta sejumlah syarat agar kinerjanya bisa lancar.

Man United resmi memecat Carrick pada Kamis (12/11/2026). Pria berpaspor Inggris itu diberhentikan setelah Iblis Merah mencatatkan hasil-hasil buruk dalam tiga bulan pertama di musim 2026-2027.

1. Minta Syarat

Pochettino muncul sebagai kandidat terkuat pengganti Carrick. Manajemen kini tengah mengurus kompensasi karena pria berusia 54 tahun tersebut masih menukangi Timnas Amerika Serikat (AS).

Neville lantas memperingatkan Poch –sapaan akrabnya- sebelum menerima tawaran Man United. Ada sejumlah syarat yang harus diajukan kepada manajemen demi menjamin kinerjanya lancar di bangku cadangan.

“Jika saya Mauricio Pochettino, saya akan melindungi diri sendiri. Dia pasti akan minta bonus, masukkan itu di kontrak Anda. Yang kedua, dia butuh dua pemain belakang (di) Januari (bursa transfer musim dingin),” kata Neville, dikutip dari Goal International, Kamis (12/11/2026).

“Dia harus memaksa untuk mendapatkan dua pemain belakang pada Januari. Dia harus memaksa untuk memiliki anggaran (belanja) musim panas nanti. Kalau tidak, jangan terima pekerjaan itu,” tegas lelaki berkebangsaan Inggris tersebut.