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Persija Jakarta Tawar Justin Hubner Rp40 Miliar tapi Ditolak Fortuna Sittard!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |13:31 WIB
Persija Jakarta Tawar Justin Hubner Rp40 Miliar tapi Ditolak Fortuna Sittard!
Justin Hubner hampir gabung Persija Jakarta pada bursa transfer musim panas 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
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PERSIJA Jakarta berupaya mendapatkan bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, pada bursa transfer musim panas 2026. Tak tanggung-tanggung, manajemen Persija Jakarta menawarkan 2 juta euro atau sekira Rp40,4 miliar untuk mendatangkan Justin Hubner dari klub Eredivisie, Fortuna Sittard!

Namun, tawaran itu ditolak Fortuna Sittard. Padahal, Fortuna Sittard tidak mengeluarkan uang transfer saat mengambil Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers pada bursa transfer musim panas 2025.

Justin Hubner hampir gabung Persija Jakarta pada musim panas 2026. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)
Justin Hubner hampir gabung Persija Jakarta pada musim panas 2026. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)

“Dua juta Euro dari Persija Jakarta. Fortuna Sittard mendatangkan saya secara gratis, tapi mereka menginginkan uang yang lebih tinggi,” kata Justin Hubner, Okezone mengutip dari Voetbal International, Kamis (12/11/2026).

1. Bersyukur Tidak Pindah ke Persija Jakarta

Namun, Justin Hubner bersyukur tidak pindah ke Persija Jakarta. Ia bersyukur karena musim ini muncul sebagai bek andalan Fortuna Sittard.

Bek 188 sentimeter ini selalu bermain full dalam 12 laga yang dimainkan Fortuna Sittard di Eredivisie 2026-2027. Berkat bantuan Justin Hubner, Fortuna Sittard tampil solid musim ini.

Untuk sementara, Fortuna Sittard duduk di posisi tujuh klasemen dengan 20 angka. Fortuna Sittard hanya terpaut enam angka dari PSV Eindhoven di puncak klasemen.

 

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