3 Alasan Mauricio Pochettino Akan Gagal di Manchester United

SEBANYAK 3 alasan Mauricio Pochettino akan gagal sebagai pelatih Manchester United akan diulas Okezone. Menurut laporan The Athletic, manajemen Manchester United akan meresmikan Mauricio Pochettino sebagai pelatih Setan Merah dalam waktu dekat.

Mauricio Pochettino akan menggantikan Michael Carrick yang dipecat dari jabatan pelatih Manchester United pada Kamis, 12 November 2026. Hanya saja, ada beberapa alasan yang membuat Mauricio Pochettino tidak dijagokan bersinar di Setan Merah. Apa saja?

Berikut 3 alasan Mauricio Pochettino akan gagal di Manchester United:

1. Skuad Manchester United Tak Cocok dengan Filosofi Permainan Pochettino

Pochettino dikenal sebagai pelatih yang menganut permainan intensitas tinggi, pressing agresif, tempo cepat dan bermain fisik. Namun, kondisi itu berbanding terbalik dengan skuad Manchester United saat ini.

Jika pun Pochettino membeli pemain-pemain baru untuk menerapkan gaya permainnya, tentunya dibutuhkan waktu untuk beradaptasi.

2. Gagal saat Tangani Klub Besar

Pochettino pernah menangani dua klub Eropa, yakni Paris Saint-Germain (PSG) dan Chelsea. Bersama dua klub tersebut, Pochettino bisa dibilang memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan manajemen.

Akibatnya, kiprah Mauricio Pochettino sebagai pelatih PSG dan Chelsea tak pernah menembus angka dua musim. Meski tengah terpuruk saat ini, Manchester United tetap masuk kategori klub besar.