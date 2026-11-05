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4 Klub yang Sudah Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026 2027, Nomor 1 Persib Bandung!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |10:26 WIB
4 Klub yang Sudah Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026 2027, Nomor 1 Persib Bandung!
Persib Bandung sudah lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Persib.co.id)
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SEBANYAK 4 klub yang sudah lolos 16 besar AFC Champions League 2 2026 2027 akan diulas Okezone. AFC Champions League 2 2026 2027 sudah memasuki matchday keempat di fase grup.

Setidaknya sudah ada empat klub yang sudah lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026 2027. Lantas, siapa saja klub yang dimaksud?

Berikuit 4 klub yang sudah lolos 16 besar AFC Champions League 2 2026 2027:

1. Persib Bandung

Susunan pemain Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Persib Bandung menjadi klub pertama yang lolos 16 besar AFC Champions League 2 2026 2027. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- memastikan tempat di 16 besar setelah menang 2-1 atas Melbourne Victory di matchday keempat Grup E yang berlangsung di AAMI Park, Rabu 4 November 2026 sore WIB.

Kemenangan itu membuat Persib Bandung menyapu bersih empat laga awal dengan kemenangan. Skuad asuhan Igor Tolic untuk sementara duduk di puncak dengan 12 angka, unggul enam poin atas FC Seoul di posisi dua.

Meski unggul enam angka atas FC Seoul di posisi dua, Persib Bandung belum menyegel status juara grup. Untuk finis sebagai juara grup, Persib Bandung membutuhkan tambahan satu angka di dua laga sisa Grup E.

Di dua laga sisa, Persib Bandung akan menjamu FC Seoul pada Rabu 25 November 2026. Terakhir atau pada 2 Desember 2026, Persib Bandung akan tandang ke markas The Cong-Viettel FC.

 

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