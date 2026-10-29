3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027 jika Lolos sebagai Juara Grup

SEBANYAK 3 calon lawan Persib Bandung di 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027 jika lolos sebagai juara grup akan diulas Okezone. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- membuat start brilian di AFC Champions League 2 2026-2027, yakni memenangkan tiga laga awal Grup E.

Persib Bandung saat ini mengoleksi sembilan angka, unggul lima poin atas Melbourne Victory di posisi dua. Sementara dengan FC Seoul di tempat ketiga, Persib Bandung unggul enam angka.

Untuk lolos ke 16 besar, Persib Bandung hanya membutuhkan satu angka tambahan dari tiga laga tersisa Grup E. Namun, jika ingin finis sebagai juara Grup E, Persib Bandung membutuhkan tambahan empat angka dari tiga tersisa.

Jika finis sebagai juara Grup E, Persib Bandung akan menantang salah satu dari runner-up Grup F, G dan H di 16 besar. Melihat hasil sejauh ini, tim-tim di bawah ini menempati posisi runner-up di klasemen sementara masing-masing grup dan berpotensi menantang Maung Bandung di 16 besar. Siapa saja?

Berikut 3 calon lawan Persib Bandung di 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027 jika lolos sebagai juara grup.

1. Lion City Sailors FC (Singapura)

Lion City Sailors FC untuk sementara duduk sebagai runner-up Grup F dengan empat angka. Runner-up AFC Champions League 2 2024-2025 itu terpaut dua angka dari Adelaide United di puncak klasemen, serta unggul tiga angka atas BG Pathum di tempat ketiga.

Pada matchday ketiga dan keempat AFC Champions League 2 2026-2027, Lion City Sailors FC akan menantang Adelaide United (kandang-tandang). Lion City Sailors FC wajib meraih poin dalam dua laga tersebut demi menjaga peluang lolos ke 16 besar.