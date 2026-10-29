Jadwal Melbourne Victory vs Persib Bandung di Matchday Ke-4 ACL 2 2026-2027: Pangeran Biru Cuma Butuh Hasil Imbang!

BANDUNG – Persib Bandung sukses mencatatkan hasil gemilang pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Bermain di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada Rabu 28 Oktober 2026, skuad berjuluk Maung Bandung tersebut sukses membungkam wakil Australia, Melbourne Victory, dengan skor meyakinkan 2-0.

Kemenangan impresif tersebut diborong melalui aksi gemilang penyerang asing mereka, Balsa Sekulic, yang mencetak brace lewat golnya pada menit ke-47 dan ke-67. Tiga poin tambahan ini membuat Persib kukuh di puncak klasemen sementara Grup E dengan raihan sempurna sembilan poin dari tiga pertandingan.

Pelatih Persib, Igor Tolic, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh anak asuhnya atas kerja keras dan kedisiplinan yang ditunjukkan di lapangan. Juru taktik asal Kroasia itu menilai kesuksesan tim tidak lepas dari kekompakan kolektif serta kemampuan para pemain menjaga fokus sepanjang laga.

“Semua pujian untuk para pemain. Cara mereka bekerja bersama sangat luar biasa. Saya terkesan dengan bagaimana mereka menjalani setiap sesi latihan dan pertandingan, serta bagaimana mereka menemukan kekuatan dan fokus untuk menghadapi situasi yang berbeda. Mereka selalu menemukan cara untuk menang dan menjaga performa,” ujar Tolic usai pertandingan, dikutip dari laman resmi Persib, Kamis (29/10/2026).

Persib Bandung vs Melbourne Victory. (Foto: Instagram/persib)

1. Peluang Emas Mengunci Tiket 16 Besar di Australia

Kendati memimpin puncak klasemen dengan keunggulan lima poin atas Melbourne Victory yang berada di posisi kedua, perolehan sembilan poin Persib belum sepenuhnya mengunci tiket fase gugur. Pasalnya, persaingan di Grup E masih menyisakan tiga pertandingan sisa yang krusial bagi seluruh kontestan.

Peluang emas bagi Maung Bandung untuk memastikan tempat di babak 16 besar akan tersaji saat mereka melakoni laga tandang ke markas Melbourne Victory pada matchday keempat, Rabu 4 November 2026. Menariknya, skuad Pangeran Biru secara matematis cuma membutuhkan hasil imbang saja untuk mengamankan posisi dua besar.

Jika pertandingan di Australia tersebut berakhir seri, tambahan satu poin akan menggenapkan koleksi angka Persib menjadi 10 poin. Jumlah poin itu sudah cukup untuk membuat Persib takkan terpental dari posisi dua besar Grup E, yang mana posisi itu menjadi syarat untuk lolos ke babak 16 besar.