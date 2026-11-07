Fokus PSM Makassar Jelang Tandang ke Markas Borneo FC di Pekan Ke-9 Super League 2026-2027

PSM Makassar terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan performa tim menjelang pertandingan berikutnya di Super League 2026-2027. Juku Eja -julukan PSM Makassar- kini mengalihkan perhatian untuk menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan kesembilan.

PSM Makassar dijadwalkan bertandang ke markas Pesut Etam di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu (7/11/2026) pukul 15.30 WIB. Stefan Jevtoski dan kolega dituntut mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi salah satu pesaing di kompetisi musim ini.

PSM Makassar baru dua kali menang di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/@psm_makassar)

1. Butuh Proses Panjang

Pelatih PSM Makassar, Darije Kalezic, menyadari upaya mengembalikan tim ke level permainan terbaik membutuhkan proses panjang. Karena itu, juru taktik asal Swiss tersebut memilih untuk fokus menjalani setiap tahapan, dimulai dari pertandingan terdekat.

Menurut Darije Kalezic, pembenahan tim tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan kerja keras dari seluruh elemen klub. Dia berharap proses tersebut dapat mengembalikan Juku Eja ke posisi yang semestinya setelah melewati sejumlah musim dengan persaingan kompetitif.

“Kami menyibukkan dengan pertandingan yang paling dekat melawan Borneo FC," kata Kalezic, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League),Sabtu (7/11/2026).

"Kami harus menjalani proses dalam klub ini, proses yang sulit bagaimana mengembalikan PSM lagi ke tempat seharusnya PSM berada. Ini membutuhkan pekerjaan yang tidak mudah seperti PSM pada musim-musim lalu,” sambungnya.