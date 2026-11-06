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Igor Tolic Bongkar Strategi Persib Bandung Comeback Dramatis di Kandang Melbourne Victory

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |18:33 WIB
Igor Tolic Bongkar Strategi Persib Bandung Comeback Dramatis di Kandang Melbourne Victory
Igor Tolic Bongkar Strategi Persib Bandung Comeback Dramatis di Kandang Melbourne Victory (Instagram/@persib)
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JAKARTA - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, buka-bukaan soal strateginya saat laga menghadapi Melbourne Victory pada matchday keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026-2027, Rabu kemarin. 

1. Taktik Jitu Igor Tolic 

Igor Tolic berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal 0-1 dari tuan rumah dalam laga di AAMI Park tersebut. Ia membaca arah permainan dengan cermat dan mengeksekusi penyesuaian strategi secara tepat waktu.

Igor Tolic mengungkapkan, sejak awal pendekatan timnya didasarkan pada perhitungan matang mengenai kondisi fisik kedua tim yang tengah menghadapi jadwal padat. 

"Kami melakukan apa yang perlu dilakukan pada saat yang tepat dengan memanfaatkan opsi yang kami miliki. Kami mengerti jadwal padat lawan dan jadwal kami sendiri. Sebab itu di babak pertama, kami memasang pemain-pemain pekerja keras untuk memastikan kami tidak kebobolan dan mengontrol ritme," ujar Tolic, melansir laman iLeague, Jumat (6/11/2026).

Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)
Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Situasi kemudian memaksa Persib berbenah cepat setelah Melbourne Victory berhasil mencuri keunggulan menit 71 atas blunder fatal penjaga gawang Fitrah Maulana. Menyadari timnya minimal membutuhkan satu poin atau kemenangan, Tolic langsung mengambil keputusan berani dengan merombak struktur pertahanan.

"Ketika kami tertinggal, kami harus mengubah skema karena kami butuh hasil imbang atau menang. Kami menarik keluar satu bek tengah (Julio Cesar) dan beralih ke formasi empat bek (back four) yang merupakan struktur reguler kami," ucap pelatih asal Kroasia tersebut.

Perubahan formasi tersebut diiringi penyesuaian instruksi serangan. Persib mulai mengeksploitasi lebar lapangan lewat sektor sayap dan menambah daya gedor di sepertiga akhir pertahanan lawan melalui pergantian pemain yang jitu.

 

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