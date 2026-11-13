Miskin Gelar, Mauricio Pochettino Bisa Bawa Manchester United Tsunami Trofi?

MANCHESTER United memutuskan memecat Michael Carrick sebagai pelatih pada Kamis (12/11/2026) sore WIB. Sebagai gantinya, Manchester United segera mengumumkan Mauricio Pochettino sebagai suksesor Michael Carrick.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, sanggupkah Mauricio Pochettino memenangkan banyak trofi bersama Manchester United? Pertanyaan ini diajukan fans Manchester United yang ragu dengan kualitas melatih Mauricio Pochettino.

Pochettino saat diperkenalkan sebagai pelatih PSG.

1. Cuma Punya 3 Trofi

Mauricio Pochettino sudah 17 tahun menjalani profesi sebagai pelatih. Ia mengawali kariernya dengan membesut klub Liga Spanyol, Espanyol pada 2009-2012. Semusim melatih Southampton (2013-2014), Mauricio Pochettino digamit Tottenham Hotspur.

Tottenham Hotspur menjadi klub (2014-2019) yang lama dilatih Mauricio Pochettino. Meski tidak meraih trofi, Mauricio Pochettino mengantarkan The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- ke final Liga Champions 2018-2019.

Lepas dari Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino melanjutkan karier bersama Paris Saint-Germain (PSG). Hanya bersama PSG inilah, Mauricio Pochettino memenangkan trofi.

Satu musim lebih melatih Les Parisiens -julukan PSG, Mauricio Pochettino memenangkan trofi Liga Prancis 2021-2022, Piala Prancis 2020-2021 dan Piala Super Prancis 2020. Setelah itu, Mauricio Pochettino menangani Chelsea (2023-2024) dan Timnas Amerika Serikat (2024 hingga sekarang).