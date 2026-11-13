Segini Gaji Fantastis Michael Carrick saat Jadi Pelatih Manchester United

JAKARTA - Michael Carrick mendapatkan bayaran fantastis selama menjabat sebagai pelatih Manchester United. Mantan gelandang Timnas Inggris itu dilaporkan menerima gaji mencapai 5 juta poundsterling atau sekitar Rp120 miliar per tahun saat menukangi klub berjuluk Setan Merah tersebut.

Michael Carrick resmi ditunjuk sebagai pelatih permanen Manchester United pada 22 Mei 2026. Ia mendapatkan kontrak berdurasi dua tahun yang berlaku hingga 2028 setelah sukses membawa Setan Merah finis di posisi ketiga Liga Inggris 2025-2026 sekaligus mengamankan tiket ke Liga Champions.

Keputusan Manchester United mempermanenkan Carrick tidak terlepas dari performa impresif tim di bawah arahannya. Ia berhasil mencatatkan 11 kemenangan dari 16 pertandingan setelah menggantikan Ruben Amorim pada Januari 2026.

Namun, di balik keberhasilannya tersebut, Carrick juga mendapatkan bayaran yang tidak sedikit.

1. Gaji Michael Carrick Capai Rp120 Miliar per Tahun

Mengutip sejumlah laporan media internasional, Michael Carrick diperkirakan mendapatkan gaji pokok sebesar 5 juta poundsterling per tahun. Jika dikonversikan dengan asumsi kurs Rp24.000 per poundsterling, nominal tersebut setara dengan Rp120 miliar.

Michael Carrick saat diumumkan sebagai pelatih Manchester United (Foto: dok manutd)

Dengan besaran tersebut, Carrick diperkirakan mengantongi sekitar 96.000 poundsterling atau Rp2,3 miliar setiap pekan.

Bahkan, pendapatannya berpotensi bertambah melalui bonus berdasarkan pencapaian tim. Laporan yang beredar menyebutkan bonus tersebut bisa mencapai 1,5 juta poundsterling per tahun.

Dengan demikian, total pendapatan Carrick berpotensi menyentuh 6,5 juta poundsterling atau sekitar Rp156 miliar dalam setahun apabila seluruh target bonus terpenuhi.

Meski demikian, Manchester United tidak pernah mengumumkan secara terbuka besaran gaji maupun rincian bonus dalam kontrak Carrick.