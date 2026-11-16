Persebaya Surabaya Bungkam Western Australia 4-3, Ernando Ari Sebut Jadi Modal Krusial Tatap Laga Selanjutnya

SURABAYA – Persebaya Surabaya sukses memutus tren negatif setelah melewati tiga pertandingan tanpa meraih hasil maksimal. Kiper andalan Bajul Ijo, Ernando Ari Sutaryadi, menilai hasil manis tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri yang sangat berharga bagi seluruh skuad menjelang pertandingan lanjutan Super League 2026-2027.

Kemenangan dramatis itu diraih Persebaya saat menjamu Western Australia Football Team dalam laga uji coba bertajuk International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (15/11/2026). Sempat tertinggal lebih dahulu, tuan rumah berhasil menunjukkan mentalitas pantang menyerah untuk membalikkan keadaan dan menutup laga dengan skor ketat 4-3.

Empat gol kemenangan Bajul Ijo masing-masing dicetak oleh Risto Mitrevski pada menit ke-63, Alfan Suaib (64'), Alex Martins (72'), serta gol penentu dari Gledson Paixao pada menit ke-89. Hasil ini sekaligus mengakhiri catatan minor tiga pertandingan tanpa kemenangan yang sebelumnya menghantui pasukan Bernardo Tavares.

Ernando menilai kemenangan ini memiliki arti penting bagi seluruh pemain, terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah melewati periode yang kurang memuaskan. Dia juga menganggap pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi para pemain untuk memperlihatkan kemampuan terbaik kepada pelatih dan suporter.

"Ini salah satu mungkin kepercayaan diri kita untuk menghadapi laga selanjutnya. Ini salah satu momen penting pada hari ini kita menunjukkan pada coach, pada semua suporter bahwa kita bisa memberikan yang terbaik," kata Ernando dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Senin (16/11/2026).

Persebaya Surabaya vs Western Australia. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

1. Kesempatan Emas

Selain hasil pertandingan, Ernando turut menyoroti kesempatan bermain yang diberikan Bernardo Tavares kepada sejumlah pemain yang sebelumnya minim menit bermain. Beberapa pemain bahkan baru kembali setelah menjalani proses pemulihan cedera.

Menurut Ernando, kesempatan tersebut memberikan dampak positif terhadap kekuatan tim untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Dia secara khusus menyoroti penampilan Alfan Suaib dan Matheus Lagoa yang diharapkan bisa kembali menemukan sentuhan permainan serta kepercayaan diri.

Bertambahnya pemain yang siap diturunkan juga memberikan lebih banyak alternatif bagi Bernardo Tavares dalam menentukan komposisi skuad. Ernando berharap situasi tersebut bisa menciptakan persaingan sehat sekaligus meningkatkan kualitas permainan Persebaya.