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Persebaya Surabaya Terpuruk, Begini Respons Bernardo Tavares

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |09:50 WIB
Persebaya Surabaya Terpuruk, Begini Respons Bernardo Tavares
Bernardo Tavares berjuang tingkatkan performa Persebaya Surabaya. (Foto: ILeague)
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PERSEBAYA Surabaya tidak sedang baik-baik saja sampai pekan kesembilan Super League 2026-2027. Pasalnya, skuad asuhan Bernardo Tavares itu tertahan di posisi kedelapan dengan 13 poin.

Terbaru, skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- kalah 0-1 dari Persija Jakarta di lanjutan pekan kesembilan. Laga itu berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu, 7 November 2026.

Persebaya Surabaya kalah 0-1 dari Persija. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
Persebaya Surabaya kalah 0-1 dari Persija. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

1. Skuad Persebaya Surabaya Frustrasi

Bernardo Tavares mengatakan kekalahan dari Persija Jakarta menjadi pukulan untuk skuad asuhannya. Pasalnya, para pemain sudah berusaha menampilkan performa terbaik sepanjang 90 menit pertandingan.

 "Orang-orang sangat sedih. Ada yang frustasi, karena mereka telah memberikan segalanya dan sayangnya kami kalah," kata Bernardo Tavares, Okezone mengutip dari laman i.League, Kamis (12/11/2026).

2. Persebaya Surabaya Jalani Uji Coba

Pelatih asal Portugal itu langsung membenahi timnya. Persebaya Surabaya akan menjalani laga internasional melawan Western Australia Football Team bertajuk International Friendly Game di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Minggu, 15 November 2026 pukul 19.00 WIB.

Karena itu, ia pun harus membagi waktu antara pemulihan kondisi pemain dan pembenahan aspek permainan yang masih menjadi kelemahan tim. Tentunya langkah itu diambil agar Persebaya Surabaya jauh lebih baik.

 

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