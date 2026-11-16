Resmi Latih Manchester United, Mauricio Pochettino Bakal Cetak Sejarah Lewat Penunjukan Staf Pelatih Wanita Pertama

MANCHESTER – Pelatih anyar Manchester United, Mauricio Pochettino, dikabarkan siap mengukir sejarah baru di Old Trafford lewat penunjukan staf kepelatihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Juru taktik asal Argentina itu akan memboyong sosok pelatih wanita pertama dalam jajaran tim pelatih utama Setan Merah.

Seperti diketahui, Pochettino resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Manchester United menggantikan Michael Carrick yang dipecat menyusul awal musim yang buruk. Mantan manajer Southampton, Tottenham Hotspur, dan Chelsea tersebut dijadwalkan mulai bekerja di Carrington pada 18 November mendatang setelah menuntaskan laga terakhirnya bersama Timnas Amerika Serikat kontra Haiti pekan depan.

Menurut laporan Goal International, Pochettino akan membawa lima asisten kepercayaan untuk membentuk staf kepelatihannya. Selain nama-nama familier seperti Jesus Perez, Miguel D’Agostino, Toni Jimenez, serta putranya yang merupakan spesialis ilmu olahraga, Sebastiano Pochettino, ia juga menyertakan Silvia Tuya.

1. Sosok Silvia Tuya

Kehadiran Silvia Tuya akan mencatatkan sejarah sebagai wanita pertama yang bekerja di jajaran staf pelatih Manchester United. Wanita berusia 46 tahun asal Spanyol itu menyandang gelar doktor (PhD) di bidang ilmu olahraga serta pernah mengajar sebagai dosen di Institut Nasional Pendidikan Jasmani Catalonia dan Universitas Barcelona.

Sebelum kembali bereuni dengan Pochettino, yang sebelumnya juga bekerja sama dengannya di Chelsea dan Timnas AS, Tuya menjabat sebagai pelatih fisik tim wanita Levante di Liga F Spanyol. Di Old Trafford nanti, ia akan memegang peran vital dalam meningkatkan kecepatan, kekuatan, serta kebugaran pemain demi menunjang gaya main intensitas tinggi ala Pochettino, termasuk jelang debut berat kontra Liverpool di Anfield pada 22 November.

Silvia Tuya akan diboyong Mauricio Pochettino ke Manchester United. (Foto: Instagram/silviatuya_pf)

2. Alasan Terima Pinangan Man United

Di sisi lain, Pochettino sempat tak kuasa menahan air mata saat menggelar konferensi pers perpisahan menjelang kepergiannya dari Timnas Amerika Serikat. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengakui bahwa meninggalkan proyek sepak bola di Negeri Paman Sam adalah keputusan yang sangat emosional baginya.

"Sulit untuk berbicara sekarang. Saya orang yang sangat emosional. Ini keputusan yang sangat menyedihkan. Namun kami adalah profesional dan kami berusaha mewujudkan impian kami," ungkap Pochettino, dikutip dari Give Me Sport, Senin (16/11/2026).