Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City Terancam Degradasi Imbas Kasus 115 Dakwaan, Begini Reaksi Santai Erling Haaland

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |17:05 WIB
Manchester City Terancam Degradasi Imbas Kasus 115 Dakwaan, Begini Reaksi Santai Erling Haaland
Pemain Manchester City, Erling Haaland. (Foto: Instagram/erling)
A
A
A

OSLO – Penyerang Manchester City, Erling Haaland, untuk pertama kalinya memberikan komentar terbuka terkait putusan bersalah klubnya dalam kasus pelanggaran aturan finansial Liga Inggris. Pernyataan tersebut ia sampaikan usai membantu Timnas Norwegia meraih kemenangan 3-1 atas Wales pada ajang UEFA Nations League 2026-2027.

Seperti diketahui, dunia sepak bola digemparkan pada September lalu setelah komisi independen menyatakan The Citizens bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran finansial antara periode 2009 hingga 2018. Meski pihak klub telah mengajukan banding pada awal Oktober, bayang-bayang sanksi berat mulai dari pengurangan poin, pencabutan gelar, hingga degradasi paksa dari kasta tertinggi mengancam mereka awal tahun depan.

1. Enggan Terlibat Urusan Hukum Klub

Kendati klubnya tengah terjerat badai hukum terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris, performa Haaland di lapangan tetap tak terbendung dengan torehan 14 gol dari 14 laga di semua kompetisi musim ini. Saat dicecar awak media mengenai situasi panas di Stadion Etihad, penyerang berusia 26 tahun itu justru merespons dengan santai sembari mengingatkan bahwa dirinya belum bergabung saat dugaan pelanggaran terjadi.

"Kasus itu dimulai pada 2009-2018, jadi... pada 2009 saya rasa saya masih bermain untuk Bryne FK di tahun 2010, 2011, 2012, 2013. Haruskah kita lanjutkan?" ujar Haaland kepada TV 2 Sport, dikutip Minggu (15/11/2026).

Haaland menegaskan bahwa sengketa antara Liga Inggris dan manajemen klub bukanlah ranah yang ia pahami secara mendalam. Ia memilih menyerahkan sepenuhnya proses hukum tersebut kepada pihak panel dan tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai pemain profesional.

Erling Haaland. (Foto: Instagram/mancity)
Erling Haaland. (Foto: Instagram/mancity)

"Ini adalah pertanyaan yang sulit saya jawab. Ini adalah pertarungan hukum. Ini kasus antara Liga Inggris dan Manchester City, yang akan dibawa ke panel dan semacamnya. Agak sulit menjawabnya ketika saya tidak tahu banyak soal itu," tambahnya.

2. Tegaskan Komitmen Jangka Panjang di Etihad

Spekulasi mengenai masa depan Haaland memang terus memanas, terutama karena kontrak superpanjang berdurasi sembilan setengah tahun senilai 260 juta poundsterling yang ia teken pada akhir 2024 hingga Januari 2025 dilaporkan tidak memuat klausul rilis degradasi. Situasi ini membuat klub raksasa Eropa seperti Barcelona mulai siaga memantau peluang membajaknya jika hukuman degradasi benar-benar dijatuhkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/14/45/3253995/kenapa_manchester_united_dijuluki_setan_merah-6p3y_large.jpg
Kenapa Manchester United Dijuluki Setan Merah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/14/45/3254019/mauricio_pochettino_akhirnya_resmi_diumumkan_sebagai_pelatih_manchester_united-STln_large.jpg
Mauricio Pochettino Akui Sulit Tolak Tawaran Jadi Pelatih Manchester United, Sedih Tinggalkan Timnas AS!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/45/3253955/mauricio_pochettino-mseu_large.jpg
Breaking News: Manchester United Resmi Tunjuk Mauricio Pochettino Jadi Pelatih Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/45/3253891/michael_carrick-If7M_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Michael Carrick saat Jadi Pelatih Manchester United
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/11/15/11/1772251/hasil-uefa-nations-league-portugal-dibantai-denmark-swedia-pastikan-promosi-ke-liga-a-cjk.webp
Hasil UEFA Nations League: Portugal Dibantai Denmark, Swedia Pastikan Promosi ke Liga A
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/11/15/marshal_motogp.jpg
Dari Petani Jadi Komandan Marshal MotoGP, Kisah Warga Lombok Gegerkan Dunia Balap
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement