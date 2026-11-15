Manchester City Terancam Degradasi Imbas Kasus 115 Dakwaan, Begini Reaksi Santai Erling Haaland

OSLO – Penyerang Manchester City, Erling Haaland, untuk pertama kalinya memberikan komentar terbuka terkait putusan bersalah klubnya dalam kasus pelanggaran aturan finansial Liga Inggris. Pernyataan tersebut ia sampaikan usai membantu Timnas Norwegia meraih kemenangan 3-1 atas Wales pada ajang UEFA Nations League 2026-2027.

Seperti diketahui, dunia sepak bola digemparkan pada September lalu setelah komisi independen menyatakan The Citizens bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran finansial antara periode 2009 hingga 2018. Meski pihak klub telah mengajukan banding pada awal Oktober, bayang-bayang sanksi berat mulai dari pengurangan poin, pencabutan gelar, hingga degradasi paksa dari kasta tertinggi mengancam mereka awal tahun depan.

1. Enggan Terlibat Urusan Hukum Klub

Kendati klubnya tengah terjerat badai hukum terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris, performa Haaland di lapangan tetap tak terbendung dengan torehan 14 gol dari 14 laga di semua kompetisi musim ini. Saat dicecar awak media mengenai situasi panas di Stadion Etihad, penyerang berusia 26 tahun itu justru merespons dengan santai sembari mengingatkan bahwa dirinya belum bergabung saat dugaan pelanggaran terjadi.

"Kasus itu dimulai pada 2009-2018, jadi... pada 2009 saya rasa saya masih bermain untuk Bryne FK di tahun 2010, 2011, 2012, 2013. Haruskah kita lanjutkan?" ujar Haaland kepada TV 2 Sport, dikutip Minggu (15/11/2026).

Haaland menegaskan bahwa sengketa antara Liga Inggris dan manajemen klub bukanlah ranah yang ia pahami secara mendalam. Ia memilih menyerahkan sepenuhnya proses hukum tersebut kepada pihak panel dan tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai pemain profesional.

Erling Haaland. (Foto: Instagram/mancity)

"Ini adalah pertanyaan yang sulit saya jawab. Ini adalah pertarungan hukum. Ini kasus antara Liga Inggris dan Manchester City, yang akan dibawa ke panel dan semacamnya. Agak sulit menjawabnya ketika saya tidak tahu banyak soal itu," tambahnya.

2. Tegaskan Komitmen Jangka Panjang di Etihad

Spekulasi mengenai masa depan Haaland memang terus memanas, terutama karena kontrak superpanjang berdurasi sembilan setengah tahun senilai 260 juta poundsterling yang ia teken pada akhir 2024 hingga Januari 2025 dilaporkan tidak memuat klausul rilis degradasi. Situasi ini membuat klub raksasa Eropa seperti Barcelona mulai siaga memantau peluang membajaknya jika hukuman degradasi benar-benar dijatuhkan.