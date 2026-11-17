Balik ke Persija Jakarta, Shayne Pattynama Dkk Jalani Latihan Pemulihan Usai Agenda Timnas Indonesia

JAKARTA – Sejumlah personel Persija Jakarta yang dipanggil ke Timnas Indonesia diwajibkan menjalani latihan pemulihan lebih dulu. Setelah itu, mereka baru diikutkan dalam sesi latihan bersama rekan-rekan setimnya.

Ada enam pemain Persija yang ambil bagian dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia, yakni Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama, Rayhan Hannan, dan Arlyansyah Abdulmanan. TC itu berlangsung di Bali, pada 9-16 November 2026.

1. Latihan Terpisah

Berdasarkan pantauan Okezone, Selasa (17/11/2026) pagi WIB, keenam pemain itu menjalani sesi gym di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat. Namun, mereka tidak ikut serta dengan rekan-rekan lainnya dalam sesi di lapangan.

Pelatih Shin Tae-yong mengatakan, pemain yang sempat gabung TC Timnas Indonesia belum ikut serta dalam latihan taktikal. Pasalnya, pemain itu harus benar-benar pulih agar dapat menyerap program taktikal dengan cukup baik.

"Pemain yang dipanggil ke tim nasional dan mendapatkan menit bermain akan menjalani pemulihan terlebih dahulu hari ini. Mulai besok, mereka akan kembali mengikuti latihan secara normal," kata Shin, Selasa (17/11/2026).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan, Persija memang baru melakukan latihan perdana setelah jeda internasional. Jadi, timnya akan kembali fokus menatap laga-laga kompetisi kasta teratas di tanah air.