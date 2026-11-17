Resmi Latih Manchester United, Mauricio Pochettino Tak Sabar Ngobrol Bareng Sir Alex Ferguson

MAURICIO Pochettino sudah tidak sabar kembali ke Inggris untuk menangani Manchester United. Apalagi, jabatan tersebut memberinya kesempatan mengobrol banyak dengan Sir Alex Ferguson.

Pochettino ditunjuk manajemen untuk menggantikan Michael Carrick sebagai pelatih Man United. Lelaki asal Inggris itu diikat dengan kontrak 2,5 tahun untuk bermukim di Stadion Old Trafford.

1. Tangani Timnas AS Dulu

Akan tetapi, Pochettino tidak langsung terbang ke Inggris. Ia masih memiliki kewajiban sebagai pelatih Timnas Amerika Serikat (AS) dan akan memimpin The Yankees menghadapi Timnas Haiti, Rabu 17 November 2026 pagi WIB.

Setelah itu, barulah Poch datang ke Inggris dan mengasuh Man United selepas jeda internasional. Dalam konferensi persnya, ia mengaku kesempatan menukangi klub sebesar Iblis Merah tidak datang setiap hari sehingga sulit ditolak.

Apalagi, Pochettino akan memiliki kesempatan berbicara dengan Sir Alex Ferguson. Usut punya usut, ia ternyata mengidolai pria berkebangsaan Skotlandia tersebut, yang kini jadi salah satu anggota dewan direksi klub.

“Saya belum bicara (dengan Ferguson), tetapi saya yakin akan punya kesempatan setelah (laga hari) Selasa (Rabu pagi WIB),” kata Pochettino, dinukil dari The Telegraph, Selasa (17/11/2026).