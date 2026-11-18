Johnny Jansen Bangga Timnas Indonesia Ikut Jajal Tim Geypens Jadi Gelandang Bertahan

GIANYAR – Pelatih Bali United, Johnny Jansen, ikut bangga melihat Tim Geypens dijajal sebagai gelandang bertahan oleh juru taktik Timnas Indonesia John Herdman. Ia pun senang pemainnya mendapat kesempatan tampil di Skuad Garuda.

Geypens masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil Herdman untuk melakoni pemusatan latihan (TC) di Gianyar, Bali, 9-17 November 2026. Ia pun turun dalam laga uji coba tertutup melawan Bali United.

1. Dijajal sebagai Gelandang

Tim Geypens beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Timor Leste (Foto: PSSI)

Sebelum TC, Herdman sempat mengungkapkan rencana menjajal Geypens sebagai gelandang bertahan. Posisi itu lebih dulu dimainkannya dalam beberapa laga di Bali United, hasil dari eksperimen Jansen.

“Saya cukup antusias. Musim ini, dia menunjukkan kedewasaan yang nyata dengan mampu bermain di berbagai posisi di lini tengah, dalam sebuah tim yang sedang tampil dengan baik," puji Herdman, dikutip dari laman resmi I.League.

“Waktu itu, kami menempatkannya di posisi sebagai bek sayap yang aktif menyerang. Saya menyukai apa yang dilakukan Johnny Jansen di Bali, dan saya ingin melihat Tim bermain di area tengah lapangan," lanjut pelatih asal Inggris itu.

“Jadi, kami akan memberinya kesempatan untuk bermain di posisi gelandang tengah. Menurut saya, itu adalah area yang ingin saya perkuat dengan kehadiran Tim,” tukas Herdman.