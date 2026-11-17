Shin Tae-yong Siapkan Strategi Khusus di Markas PSM Makassar, Pemain Pelapis Persija Diturunkan?

Shin Tae-yong mengatakan Persija akan melakukan rotasi pemain saat melawan PSM Makassar. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

PELATIH Persija Jakarta Shin Tae-yong membuka opsi rotasi pemain saat timnya melawan PSM Makassar. Laga itu merupakan lanjutan pekan ke-10 Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora B.J.Habibie, Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada Sabtu 21 November 2026 pukul 19.00 WIB.

Shin Tae-yong mengatakan terus mematangkan persiapan melawan PSM Makassar. Ia sadar skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan mendapatkan perlawanan berat dari tuan rumah.

Shin Tae-yong koda Persija akan rotasi pemain melawan PSM Makassar. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Saya selalu berpikir setiap tim adalah tim yang bagus. Karena itu, kami tidak boleh lengah menghadapi siapa pun. Apalagi, kami akan menjalani pertandingan tandang dengan perjalanan yang cukup jauh,' kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Okezone di Sawangan, Depok, Selasa (17/11/2026).

1. Jadwal Padat Persija Jakarta

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan jadwal Persija Jakarta pada November 2026 memang padat karena tampil di dua ajang, yakni Super League dan i.League Cup. Karena itu, ia membuka peluang memalukan rotasi pemain berdasarkan kebutuhan.

"Kami harus bisa mengatur kondisi fisik pemain dengan baik. Karena itu, kemungkinan besar kami akan menurunkan pemain-pemain yang selama ini jarang mendapatkan kesempatan bermain," kata Shin Tae-yong.

"Kami harus mempertimbangkan kondisi seluruh pemain karena jadwal yang sangat padat ini tentu menguras tenaga," lanjut pelatih yang untuk sementara membawa Persija Jakarta di puncak klasemen Super League 2026-2027.