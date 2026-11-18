Persija Jakarta Sambangi Markas PSM Makassar Tanpa The Jakmania, Shin Tae-yong: Sangat Disayangkan

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, sangat menyayangkan absennya The Jakmania saat melawat ke markas PSM Makassar di pekan ke-10 Super League 2026-2027. Padahal, mereka butuh dukungan penuh dalam laga tandang ini.

Duel PSM Makassar vs Persija Jakarta akan tersaji di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan. Laga dijadwalkan berlangsung Sabtu 21 November 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Dihukum 6 Pertandingan

Sebagaimana diketahui, The Jakmania sedang menjalani larangan hadir dalam laga tandang Persija sebanyak enam pertandingan. Hal itu imbas kerusuhan dengan suporter Persita Tangerang, beberapa waktu lalu.

Shin menyatakan atmosfer laga pastinya akan terasa berbeda karena The Jakmania tidak akan hadir di stadion. Menurutnya, suporter setia itu memang selalu total dalam mendukung Persija dengan bernyanyi sepanjang laga.

"Tentu sangat disayangkan karena The Jakmania tidak bisa datang untuk memberikan dukungan secara langsung, terutama saat pertandingan tandang," kata Shin di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, dikutip, Rabu (18/11/2026).

2. Harus Lebih Dewasa

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan, suporter timnya harus berbenah agar lebih dewasa dalam bersikap. Hal tersebut tentunya agar menghindari gesekan suporter karena akan merugikan Persija.

"Namun, situasi ini juga terjadi akibat tindakan kami sendiri. Karena itu, kami harus melakukan evaluasi dan introspeksi,” ungkap Shin.