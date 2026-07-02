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Breaking News: Persib Bandung Resmi Gaet Sandy Walsh dan Luka Menalo!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |16:24 WIB
Breaking News: Persib Bandung Resmi Gaet Sandy Walsh dan Luka Menalo!
Persib Bandung resmi menggaet Sandy Walsh dan Luka Menalo (Foto: Instagram/@persib)
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BANDUNG – Persib Bandung resmi menggaet Sandy Walsh dan Luka Menalo. Pengumuman itu disampaikan langsung via akun Instagram klub @persib.

Sampurasun, Sandy Walsh! Amunisi baru Persib untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027, Sandy Walsh resmi berseragam Pangeran Biru dan siap berjuang bersama Bobotoh!” tulis Persib, Kamis (2/7/2026).

1. Luka Menalo

Sandy Walsh. (Foto: Instagram/sandywalsh)

Sebelumnya, Persib juga mengumumkan kedatangan Menalo. Pria berkebangsaan Bosnia & Herzegovina itu diharapkan bisa menulis sejarah baru bersama Maung Bandung.

Wilujeng Sumping, Luka Menalo! Dari Bosnia untuk Pangeran Biru! Pemain sayap terbaru kita siap memberikan segalanya di lapangan dan membawa Persib terus berprestasi! Bobotoh! Let’s make history together, Luka Menalo!” tulis Persib.

Nama Menalo memang santer dikaitkan dengan Persib dalam beberapa pekan terakhir. Ia diharapkan bisa menambah ketajaman di lini depan yang musim lalu jadi salah satu kekurangan.

Sementara, Sandy Walsh baru muncul belakangan. Penggawa Timnas Indonesia itu sebelumnya sukses membawa Buriram United mengemas treble di musim 2025-2026.

 

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