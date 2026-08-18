Igor Tolic Soroti Kekurangan Persib Jelang Lawan Bali United

GIANYAR – Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan atas klub Liga Malaysia Sabah FC pada laga pertama Dewata Challenge Series 2026. Meski begitu, pelatih Persib, Igor Tolic, masih menyoroti satu kekurangan sebelum laga berikutnya.

1. Puas Menang 3-0

Persib sukses menggulung Sabah FC 3-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/8/2026). Tiga gol Persib masing-masing dicetak Mariano Peralta, Luka Menalo, dan Beckham Putra.

Hasil tersebut menjadi modal positif bagi skuad asuhan Igor Tolic dalam persiapan menghadapi Super League 2026-2027. Igor Tolic mengaku puas melihat para pemain mampu menerapkan sejumlah materi yang diberikan selama pemusatan latihan di Bali.

“Apa yang kami latih dalam beberapa hari terakhir sangat intensif. Banyak sprint, jadi bisa lihat kaki-kaki para pemain tidak begitu segar. Tapi kami berhasil melakukan beberapa serangan balik yang bagus. Kami dapat melakukan pressing saat tendangan gawang yang sudah kami latih,” kata Tolic dilansir dari I.League, Senin (17/8/2026).

Meski meraih kemenangan tiga gol tanpa balas, Tolic masih menemukan sejumlah aspek yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah kemampuan Persib dalam menghadapi pertahanan rapat yang diterapkan Sabah FC.

2. Soroti Kekurangan

Sabah FC tampil dengan compact defense atau low block yang membuat Persib harus mencari variasi serangan untuk membongkar pertahanan. Menurut Tolic, situasi tersebut membutuhkan kecerdasan pemain dalam mengambil keputusan di area pertahanan lawan.

“Apa yang kurang dari kami adalah kemampuan untuk keluar dari low block, untuk menekan ke depan. Tapi hal tersebut sudah kami prediksi," ujar Tolic.

"Jadi saya senang lini depan mencetak gol. Setiap kali sangat bagus ketika Anda memiliki Luka yang mencetak gol pertama dan Beckham kembali serta mencetak gol,” tambah pelatih asal Kroasia tersebut.