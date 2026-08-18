Igor Tolic Blak-blakan Ungkap Misi Persib saat Hadapi Bali United, Bukan Buru Gelar Juara

JAKARTA - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, akan maksimalkan laga timnya melawan Bali United untuk memberikan menit bermain para pemain Timnas Indonesia yang baru bergabung. Oleh karena itu dia tidak menyinggung kans timnya menjadi juara.

1. Dewata Challenge Series 2026

Pertemuan kedua tim dalam laga pamungkas Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa (18/8/2026). Dewata Challenge Series 2026 diikuti 3 tim, yaitu Bali United, Persib Bandung, dan Sabah FC.

Persib memimpin klasemen sementara dengan 3 poin dan selisih 3 gol. Sabah duduk di peringkat dua dengan 3 poin dengan selisih -2. Sementara Bali United berada di urutan puncak dengan 0 poin dan selisih gol -1.

Dalam laga nanti, Persib sebenarnya hanya butuh hasil imbang untuk mengunci gelar juara.

Igor Tolic mengatakan akan melakukan rotasi pemain saat melawan Bali United untuk persiapan jumpa Manila Digger. Kedua bertemua dalam babak playoff AFC Champions League Two di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada 31 Agustus 2026.

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

2. Menit Bermain

Jadi, Igor akan melihat performa para pemainnya yang sempat membela Timnas Indonesia. Ada tujuh pemain Persib yang sebelum membela Timnas Indonesia dalam Piala AFF, yakni Marc Klok, Beckham Putra, Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Saddil Ramdani, Thom Haye, dan Ragnar Oratmangoen.

"Kami akan memberikan kesempatan bermain untuk setiap pemain utamanya para pemain baru dan yang baru bergabung. Saya akan segera memasukkan mereka ke dalam tim agar mereka dapat menit bermain dan mengenal rekan-rekannya," ujar Tolic dilansir dari Persib, Selasa (18/8/2026).