Jelang PSM Makassar vs Persib Bandung, Marc Klok Ingatkan Jangan Ada Euforia

Marc Klok mengingatkan skuad Persib Bandung jangan ada euforia dulu sebelum dan sesudah melawan PSM Makassar (Foto: Instagram/@marcklok)

KAPTEN Persib Bandung, Marc Klok, punya pesan penting jelang menghadapi PSM Makassar di pekan ke-33 Super League 2025-2026. Ia mengimbau agar jangan ada euforia lebih dulu.

Persib akan berhadapan dengan PSM di pekan ke-33 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu (17/5/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Krusial

Laga tersebut akan menjadi sanga krusial bagi Maung Bandung. Sebab diketahui, saat ini Marc Klok dan kolega sedang dalam persaingan gelar juara Super League 2025-2026.

Persib saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 75 poin, sama dengan Borneo FC. Pangeran Biru unggul atas Borneo FC secara head to head dan selisih gol.

2. Excited

Dengan dua laga tersisa musim ini, peluang Persib untuk juara terbuka lebar. Oleh sebab itu, Klok menegaskan timnya tak boleh kehilangan fokus untuk laga melawan PSM.

"Ya, sangat excited. Saya pikir, seperti biasa, kami fokus game by game. Jadi, pertama lawan Makassar (PSM) dan kemudian Persijap,” kata Klok, dilansir dari laman resmi I.League, Minggu (17/5/2026).