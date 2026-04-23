Bantah Ribut dengan Kapten Real Madrid Dani Carvajal, Alvaro Arbeloa: Tanya ke Anak-Anak!

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa emosi ketika lagi-lagi mendapat pertanyaan soal hubungannya dengan Dani Carvajal (Foto: Real Madrid)

MADRID – Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, emosi ketika lagi-lagi mendapat pertanyaan soal hubungannya dengan Dani Carvajal. Ia meminta agar media bertanya kepada anak-anak asuhnya soal pendapat mengenai sang kapten.

1. Ditekan

Arbeloa tengah dalam tekanan gara-gara jarang memberikan menit bermain kepada Carvajal. Padahal, pemain berpaspor Spanyol itu sudah kembali fit sejak Januari 2026 usai menderita cedera parah.

Carvajal sempat disebut bakal jadi starter saat Real Madrid menghadapi Deportivo Alaves pada laga tengah pekan ini. Kualitas lawan yang berada di papan bawah, membuat kemungkinan itu nyata.

Sayangnya, Arbeloa justru lagi-lagi memilih Trent Alexander-Arnold di pos bek kanan. Itu memicu spekulasi ada gesekan antara sang pelatih interim dengan Carvajal.

Ditambah, nada Arbeloa sempat meninggi ketika mendapat pertanyaan dari media terkait alasan jarang memberi menit bermain untuk Carvajal. Ia dianggap membunuh peluang sang pemain untuk tampil di Piala Dunia 2026 bersama Timnas Spanyol.