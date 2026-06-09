Persija Jakarta Bakal Beraroma Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Ingin Boyong Staf Kepelatihannya di Skuad Garuda!

JAKARTA - Shin Tae-yong akan membawa gerbong kepelatihannya di Timnas Indonesia ke Persija Jakarta. Aroma Merah Putih bakal semakin menyengat di tubuh Macan Kemayoran.

Seperti diketahui, Shin resmi diperkenalkan sebagai pelatih anyar Persija di Stadion JIS, Jakarta, pada Senin 8 Juni 2026. Pria asal Korea Selatan itu diikat dengan kontrak berdurasi tiga tahun.

1. Boyong Staf

Shin mengatakan, punya tim kepelatihan yang chemistry sudah terbentuk sejak lama. Jadi, ia akan memboyong staf-staf yang dulu mendampinginya di Timnas Indonesia ke ke Persija.

"Untuk asisten pelatih, pelatih-pelatih yang para wartawan juga mengenal pastinya karena sebelumnya ada di Timnas juga bersama saya," kata Shin di Jakarta, dikutip Selasa (9/6/2026).

Sementara itu, Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca memberikan kebebasan untuk Shin memiliki asisten. Namun, dia menekankan sang pelatih harus bergerak cepat membangun kekuatan tim.

"Untuk tim pelatih dan asisten tentunya tadi Coach Shin karena format kami prosesnya ingin cepat tentunya biar Coach Shin tidak pusinglah. Jadi, dia membentuk satu tim sendiri yang dibawa oleh Coach Shin ya," kata Prapanca.