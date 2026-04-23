HOME BOLA LIGA SPANYOL

Lamine Yamal Cedera Usai Barcelona Menang 1-0 atas Celta Vigo, Terancam Absen Lawan Real Madrid!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |09:23 WIB
Lamine Yamal Cedera Usai Barcelona Menang 1-0 atas Celta Vigo, Terancam Absen Lawan Real Madrid!
Pemain Barcelona, Lamine Yamal. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
BARCELONA – Kemenangan tipis 1-0 Barcelona atas Celta Vigo di laga lanjutan Liga Spanyol 2025-2026 harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Meski sukses mengamankan tiga poin krusial untuk menjaga asa mempertahankan gelar juara La Liga, badai cedera justru menghantam skuad asuhan Hansi Flick.

Kabar paling mengejutkan datang dari bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, yang terancam absen dalam laga krusial El Clasico mendatang. Ya, Barcelona berpotensi tanpa Lamine Yamal saat menjamu Real Madrid di matchday ke-35 Liga Spanyol 2025-2026, pada 11 Mei 2026 mendatang.

Lamine terpaksa ditarik keluar lapangan sesaat setelah mencetak gol kemenangan melalui titik putih sebelum turun minum. Pemain Timnas Spanyol itu terkapar di rumput dan segera meminta pergantian pemain.

Laporan medis awal menunjukkan adanya robekan pada otot hamstring. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan untuk menentukan durasi pasti pemulihannya, namun kekhawatiran besar muncul bahwa sang pemain mungkin harus menyudahi musim ini lebih awal.

1. Lini Serang Blaugrana Kian Keropos

Kehilangan Lamine Yamal menjadi pukulan telak bagi produktivitas gol Barcelona. Di musim ini, ia telah bertransformasi menjadi sosok pembeda yang sangat diandalkan Flick.

Absennya Lamine menambah panjang daftar cedera di sektor depan setelah sebelumnya Raphinha sudah lebih dulu masuk ruang perawatan. Dengan dua motor serangan utama yang tumbang, daya gedor Blaugrana kini berada dalam kondisi darurat di momen paling menentukan musim ini.

Lamine Yamal. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
Lamine Yamal. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Krisis ini memaksa Hansi Flick untuk memutar otak lebih keras. Lamine bukan sekadar pencetak gol, melainkan kreator serangan yang sulit tergantikan.

Tanpa kehadirannya di sisi sayap, Barcelona kehilangan dimensi permainan yang seringkali menjadi kunci untuk membongkar pertahanan rapat lawan, sebuah tantangan besar mengingat jadwal padat yang sudah menanti di depan mata.

 

