Media Korea Selatan Soroti Keputusan Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija Jakarta, Singgung Ulsan HD

Media Korea Selatan menyoroti keputusan Shin Tae-yong jadi pelatih Persija Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

MEDIA Korea Selatan, Footballist, ikut menyoroti keputusan Shin Tae-yong menjadi pelatih Persija Jakarta. Tak lupa, mereka menyinggung soal kiprah sang pelatih dengan klub sebelumnya Ulsan HD.

Persija resmi mengumumkan Shin sebagai pelatih anyarnya pada Senin 8 Juni 2026 siang WIB. Pria asal Korea Selatan itu diikat dengan kontrak berdurasi tiga tahun.

Shin akhirnya mendapat tim lagi setelah dipecat Ulsan HD pada Oktober 2025. Padahal, ketika itu, ia baru menangani tim dalam hitungan bulan, usai diberhentikan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari.

1. Minim Gelar

Footballist lalu menyoroti keputusan Shin bergabung dengan Persija. Mereka menyinggung fakta Macan Kemayoran, meski statusnya klub besar dan bermarkas di Jakarta, justru minim prestasi di Liga Indonesia.

“Dengan kata lain, dapat dikatakan Pelatih Shin telah dipercayakan dengan tanggung jawab besar untuk memimpin tim Jakarta yang bersejarah ini menuju era keemasan baru,” tulis Footballist, dikutip Rabu (10/6/2026).

Lebih lanjut, media tersebut mengungkit permasalahan Shin dengan Ulsan. Bagi mereka, keputusan pria asal Yeongdeok itu menerima pinangan Persija sudah tepat.