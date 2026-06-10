Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Media Korea Selatan Soroti Keputusan Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija Jakarta, Singgung Ulsan HD

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |00:24 WIB
Media Korea Selatan Soroti Keputusan Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija Jakarta, Singgung Ulsan HD
Media Korea Selatan menyoroti keputusan Shin Tae-yong jadi pelatih Persija Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

MEDIA Korea Selatan, Footballist, ikut menyoroti keputusan Shin Tae-yong menjadi pelatih Persija Jakarta. Tak lupa, mereka menyinggung soal kiprah sang pelatih dengan klub sebelumnya Ulsan HD.

Persija resmi mengumumkan Shin sebagai pelatih anyarnya pada Senin 8 Juni 2026 siang WIB. Pria asal Korea Selatan itu diikat dengan kontrak berdurasi tiga tahun.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Shin akhirnya mendapat tim lagi setelah dipecat Ulsan HD pada Oktober 2025. Padahal, ketika itu, ia baru menangani tim dalam hitungan bulan, usai diberhentikan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari.

1. Minim Gelar

Footballist lalu menyoroti keputusan Shin bergabung dengan Persija. Mereka menyinggung fakta Macan Kemayoran, meski statusnya klub besar dan bermarkas di Jakarta, justru minim prestasi di Liga Indonesia.

“Dengan kata lain, dapat dikatakan Pelatih Shin telah dipercayakan dengan tanggung jawab besar untuk memimpin tim Jakarta yang bersejarah ini menuju era keemasan baru,” tulis Footballist, dikutip Rabu (10/6/2026).

Lebih lanjut, media tersebut mengungkit permasalahan Shin dengan Ulsan. Bagi mereka, keputusan pria asal Yeongdeok itu menerima pinangan Persija sudah tepat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/49/3223587/jakpro_buka_peluang_sponsor_naming_rights_untuk_jakarta_international_stadium-QO3y_large.jpg
Jakpro Buka Peluang Sponsor Naming Rights untuk Jakarta International Stadium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/49/3223309/shin_tae_yong_berencana_memboyong_staf_kepelatihannya_di_timnas_indonesia_ke_persija_jakarta-FPLw_large.jpeg
Persija Jakarta Bakal Beraroma Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Ingin Boyong Staf Kepelatihannya di Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/49/3223409/shin_tae_yong-lB4V_large.jpg
Tinggalkan Taktik Bertahan, Shin Tae-yong Janjikan Gaya Main Agresif dan Menyerang di Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/49/3223400/shin_tae_yong-EMHu_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia yang Bisa Dibawa Shin Tae-yong ke Persija Jakarta, Nomor 1 Cetak Penampilan Terbanyak!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/09/51/1715615/premier-padel-valencia-2026-hadir-pekan-ini-saksikan-aksi-para-bintang-padel-dunia-di-vision-igm.webp
Premier Padel Valencia 2026 Hadir Pekan Ini, Saksikan Aksi Para Bintang Padel Dunia di VISION+
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/09/timnas_putri_indonesia.jpg
Timnas Putri Indonesia Ditahan Kamboja: Unggul Lebih Dulu, Garuda Pertiwi Gagal Menang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement