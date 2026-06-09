Shin Tae-yong Bawa Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy ke Persija Jakarta?

SHIN Tae-yong membawa pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy ke Persija Jakarta? Persija Jakarta membuat langkah luar biasa jelang bergulirnya musim 2026-2027.

Manajemen Persija Jakarta menunjuk mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebagai juru taktik hingga tiga musim ke depan. Dalam sesi konferensi pers yang dilakukan pada Senin 8 Juni 2026, Shin Tae-yong membuka kemungkinan membawa sejumlah mantan anak asuhnya di Timnas Indonesia.

1. Joey Pelupessy Merapat?

Kontrak Joey Pelupessy bersama Lommel SK berakhir pada 30 Juni 2026. (Foto: Instagram/@lommelskofficial)

Ada pemain Timnas Indonesia saat ini yang kencang dikaitkan dengan Persija Jakarta. Sosok yang dimaksud adalah gelandang Lommel SK, Joey Pelupessy.

Menurut pengamat sepakbola Tanah Air Haris Pardede, Persija Jakarta berupaya mendatangkan Joey Pelupessy pada bursa transfer musim panas 2026. Jika Joey Pelupessy benar didaratkan, betapa kuatnya lini tengah skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

"Ada isu juga. Konon katanya Persija Jakarta membidik Joey Pelupessy. Nah ini masih setengah mentah. Jika ini bisa terjadi, tentu luar biasa skuad Persija Jakarta,” kata Bung Harpa -sapaan akrab Haris Pardede- di channel YouTube-nya, Selasa (9/6/2026).

“Jika benar mendatangkan Joey Pelupessy, Persija Jakarta seperti Los Galacticos. Tapi sekali lagi, tantangan bagi Shin Tae-yong untuk menangani Persija Jakarta tentu sangat menarik,” lanjut Bung Harpa.