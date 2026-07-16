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Ditebus Rp51 Miliar, Elkan Baggott Pemain Termahal Kedua Timnas Indonesia Sepanjang Sejarah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |22:00 WIB
Ditebus Rp51 Miliar, Elkan Baggott Pemain Termahal Kedua Timnas Indonesia Sepanjang Sejarah!
Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott resmi gabung Millwall FC. (Foto: Instagram/@millwallfc)
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DITEBUS Millwall FC 2,5 juta euro atau sekira Rp51 miliar, Elkan Baggott menjadi pemain termahal kedua Tim Nasional (Timnas) Indonesia sepanjang sejarah. Ia ditebus Millwall FC dari klub yang baru promosi ke Premier League, Ipswich Town.

1. Elkan Baggott Hanya Kalah dari Jay Idzes

Bicara pemain termahal Timnas Indonesia yang ditebus klub Eropa, Elkan Baggott bukan yang termahal. Bek bertinggi badan 196 sentimeter itu hanya kalah dari kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes.

Elkan Baggott resmi gabung Millwall FC. (Foto: Instagram/millwallfc)
Elkan Baggott resmi gabung Millwall FC. (Foto: Instagram/millwallfc)

Ketika diboyong Sassuolo dari Venezia pada bursa transfer musim panas 2025, Jay Idzes ditebus seharga 8,1 juta euro atau sekira Rp166,5 miliar. Melihat performa Jay Idzes yang terus berkembang, bukan tak mungkin rekor tersebut kembali dipecahkan bek 26 tahun tersebut.

Jay Idzes masuk bidikan sejumlah klub Liga Italia seperti Fiorentina hingga Inter Milan. Di saat bersamaan, duet Jay Idzes di lini pertahanan Sassuolo musim lalu, Tarik Muharemovic, diboyong untuk menggantikan Pascal Struijk di Leeds United pada bursa transfer musim panas 2026.

2. Millwall Hampir Promosi ke Premier League

Millwall FC yang menjadi klub Elkan Baggott, bukanlah klub biasa-biasa saja. Di Liga 2 Inggris 2025-2026, Milwall FC finis ketiga di klasemen akhir dengan 83 poin.

The Lions -julukan Millwall- hanya kalah satu angka dari Ipswich Town di posisi dua yang lolos otomatis ke Premier League 2026-2027. Finis di posisi tiga membuat Millwall harus tampil di babak playoff promosi.

 

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