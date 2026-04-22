Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Celta Vigo di Vision+, Selangkah Menuju Gelar Liga Spanyol 2025-2026!

JAKARTA – Pertandingan panas LaLiga 2025-2026 kembali hadir dengan mempertemukan Barcelona melawan Celta Vigo pada Kamis, 23 April 2026 pukul 02.25 WIB.

Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan ujian penting bagi Barcelona untuk menjaga dominasi mereka di papan atas klasemen sekaligus mempertegas status sebagai kandidat kuat juara musim ini.

Barcelona vs Espanyol berakhir 4-1 di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: FC Barcelona)

Di tengah gemuruh para penggemar dan atmosfer penuh antisipasi, Barcelona bersiap melanjutkan perjalanan mereka dengan target kemenangan kedelapan secara beruntun. Barcelona saat ini memimpin klasemen dengan 79 poin, unggul cukup jauh dari pesaing terdekat.

Kemenangan telak 4-1 atas Espanyol menjadi bukti nyata betapa solid dan tajamnya permainan mereka sepanjang musim ini. Barcelona datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat performa impresif yang konsisten.

Permainan menyerang yang agresif dipadukan dengan kreativitas lini tengah membuat mereka mampu menciptakan peluang dari berbagai situasi. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Barcelona menunjukkan efektivitas tinggi baik melalui build-up rapi maupun serangan cepat yang mematikan, menjadikan mereka tim yang sulit dihentikan.

Meski demikian, Celta Vigo bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim yang kini berada di papan tengah atas ini memiliki organisasi permainan yang solid serta pertahanan yang disiplin.